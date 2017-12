Miss France 2018 : Vodafone et Vini adaptent leurs serveurs de SMS

PAPEETE, 15 décembre 2017 - Les deux opérateurs de téléphonie mobile locaux ont calibré leurs serveurs de gestion du trafic SMS pour faire face à l’accroissement attendu du flux, durant la cérémonie d’élection de Miss France 2018.



Le grand jour se rapproche pour Turouru Temorere et ses 29 concurrentes pour le titre de Miss France 2018. Comme chaque année, pour soutenir sa candidate préférée, à Tahiti un numéro unique sera proposé aux abonnés Vodafone et Vini : le 112500.



A Tahiti, la cérémonie sera diffusée en direct depuis Châteauroux, samedi 16 décembre dès 10 heures. Pour éviter tout encombrement du réseau en Polynésie française, les services techniques de Vodafone et de Vini ont configuré leurs serveurs pour permettre un flux de 150 à 200 SMS par seconde, samedi, au plus fort de la demande durant l’élection de Miss France 2018.



Au centre de gestion de Fare Ute, une équipe de six personnes dont trois techniciens sera d’astreinte pendant toute la durée de l’événement au centre technique de Vini. Chez Vodafone, " techniquement on est prêts ", assure de son côté le directeur technique. Une équipe spéciale dédiée de cinq techniciens sera de permanence, samedi, au centre de gestion Papeete : " On veut être en mesure de réagir vite en cas de problème pour offrir un service optimal à nos abonnés ", insiste Philippe Wrzecionek.