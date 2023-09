Misérables, un spectacle musical familial

TAHITI, le 25 septembre 2023 - Un spectacle musical pour le jeune public imaginé d’après Les Misérables de Victor Hugo sera présenté du 20 au 22 octobre au Petit théâtre de la Maison de la culture. Il est accessible à partir de 6 ans.



“Misérables” réunit “ tous les cœurs et toutes les âmes ! ”, décrit Magali Paliès. Elle interprète Madame Thénardier et Gavroche dans le spectacle musical adapté du texte Les Misérables de Victor Hugo. La mise en scène de ce spectacle est signée William Mesguich, l’adaptation théâtrale Charlotte Escamez, la composition musicale Oscar Clark. Il sera présenté à Tahiti du 20 au 22 octobre.



L’autrice, Charlotte Escamez, explique que le texte constitue une partition pour quatre comédiens/chanteurs qui se passent le relais tout en racontant une seule et même histoire, celle de Cosette, la petite fille qui devient femme sous le regard tendre et tourmenté de son père de cœur. Elle ajoute : “ Une adaptation est toujours la redécouverte d’un texte. Et quel texte, Les Misérables de Victor Hugo ! Mais comment s’emparer d’une telle fresque historique et sociale ? Ce roman fleuve, extraordinairement foisonnant d’intrigues plus folles et rocambolesques les unes que les autres, cette épopée datant de 1862, résonne pourtant très fort dans nos esprits et dans nos cœurs. Finalement, ‘notre’ Misérables dresse le tableau d’une petite société qui pourrait évoluer dans des temps proches des nôtres. ”



Embûches et tendresses





Cosette, le fil conducteur narratif de Misérables, est livrée à elle-même, jetée dans les griffes d'une sorte de belle-mère-sorcière, la mère Thénardier. C’est donc l'histoire d’une résistance à la pauvreté et à la violence. Mais c’est aussi la rencontre, pleine de douceur et d'humanité, entre Cosette et un père ou un grand-père de substitution, Jean Valjean. Les embûches sont nombreuses mais la tendresse, l'amour peuvent soulever des montagnes. Valjean est surveillé par l'inspecteur Javert, son ennemi intime, Cosette doit panser la douleur liée à la blessure originelle, la perte de la mère et rencontrer l'amour d'un amoureux. Là sont les épreuves que ces deux héros vont affronter pour avancer dans cette vie si fragile.



Le spectacle est familial. “ Les plus jeunes découvriront ce roman de Victor Hugo grâce à une adaptation théâtrale. Nous naviguons dans un bel univers scénographique fait de noir et blanc, en s'appuyant sur de magnifiques illustrations de Sényphine. Les plus grands retrouveront Victor Hugo, et découvriront une autre version originale de ce roman magistral ”, assure Magali Paliès.



L’atout de Misérables est aussi la musique, composée spécialement pour ce spectacle, les chansons qui permettent de transmettre de l'émotion, de la beauté. “ Le jeune public est emballé, car il suit cette histoire comme un conte musical, toutes les références y sont. Il y a du rire, des larmes et aussi du suspense.. .” Les plus grands n’y résistent pas non plus.

Pratique



Le 20 octobre à 19h30, le 21 octobre à 16 heures et le 22 octobre à 15h30, au Petit théâtre de la Maison de la culture.Spectacle musical familial pour tous les publics à partir de 6 ans.Tarif : à partir de 3 900 francs.Les billets sont disponibles à la vente dans les magasins iStore et en ligne sur le site Mon spectacle ou Rideau rouge

