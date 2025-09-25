

Mis en garde contre l’assurance Coppam

Tahiti le 15 octobre 2025. L'IEOM relaie un courrier mettant en garde contre une assurance non agréée.



L’Institut d’émission d’outremer a envoyé ce matin une mise en garde transmise par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alors que plusieurs artisans ou professionnels du bâtiment ont souscrit des contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle décennale auprès de l’association Coppam Assurances Solidaires qui se présente également sous la dénomination Coppam ou encore Coppam Assurances.

"Elle ne dispose pas d’un agrément délivré par l’ACPR et n’est donc pas autorisée à exercer une activité d’assurance", précise le communiqué envoyé aux rédactions ce mercredi.

"L’ACPR recommande de ne pas donner suite aux sollicitations de cette association et de ne pas tenir compte des attestations d’assurance qui seraient produites à son nom."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Octobre 2025 à 10:56 | Lu 896 fois



