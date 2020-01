Miri Tatarata et Francis Stein contestent leur mise en examen

Vous avez déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’occasion de votre requête en nullité de la mise en examen de Francis Stein, sur quoi porte-t-elle ?



“Cette QPC vise la loi qui organise les conditions de mise en examen. C’est l’article 116 du code de procédure pénale qui prévoit une mise en examen sans décision de justice alors que cette décision est lourde de conséquence. Pour se défaire d’une mise en examen, nous avons besoin d’une ordonnance de non-lieu qui est une décision de justice. Il y a donc un germe de paradoxe dans la loi qui fait qu’il y a un principe du conseil constitutionnel qui impose une intelligibilité de la loi et un principe de sécurité juridique. Le juge d’instruction peut, s’il est convaincu qu’il existe des indices graves ou concordants, mettre en examen sans motiver sa décision. C’est ce qui est arrivé à mon client, Francis Stein. Dans le procès-verbal de mise en examen, il n’y a aucune motivation du juge. Ce dernier a écouté mon client, lui a posé des questions, a décidé de le mettre en examen et de demander son placement en détention. Cette décision qui n’est pas anodine a des conséquences lourdes puisque l’on doit se défendre devant le juge des libertés et de la détention.”



Pour quelles raisons estimez-vous que la mise en examen de Francis Stein n’est pas justifiée ?



“Il n’y a pas de faits nouveaux dans le dossier. Tous les éléments qui ont été retenus, nous les connaissons depuis plus de 12 ans. Donc, nous ne comprenons pas cette mise en examen surtout que plusieurs mises en examen pour séquestration et assassinant subsistent au dossier. J’aimerais bien comprendre comment l’on peut mettre en examen des gens pour assassinat et d’autres pour meurtre. Ces deux qualifications sont complètement différentes et opposées et je pense que la justice nage dans le flou total.”



Cela revient, selon vous, à mettre deux thèses dans le même sac ?



“Tout à fait. Ou il y a meurtre ou il y a assassinat. Dans le cas de mon client, il n’y a ni meurtre ni assassinat car pour que ce soit le cas, encore faut-il qu’il y ait un mort et nous n’avons pas la certitude que Jean-Pascal Couraud est mort. Peut-être qu’il est en train de siroter un maitai à Brasilia ou en train de surfer à Rio de Janeiro. J’attire votre attention sur le fait que chaque année en France, 10 000 personnes disparaissent. Des hommes qui sortent de chez eux en disant à leur épouse qu’ils vont chercher un paquet de cigarettes et qui ne reviennent plus jamais. Pour autant, on ne met pas les épouses ou les proches en examen.”



Il n’y a donc, selon vous, aucun “indice grave ou concordant” qui justifie la mise en examen de votre client dans le dossier ?



“Ce qui me choque, c’est que la justice travaille par hypothèses et je ne suis pas convaincu que l’on puisse mettre en examen sur la base d’hypothèses. La loi impose qu’il y ait des indices graves ou concordants. Nulle part dans cette mise en examen ont été signalés ce type d’éléments et, en tout état de cause, la décision n’est pas motivée.”



On reproche notamment à votre client des revirements dans ses déclarations sur sa relation avec Miri Tatarata et sur l’existence d’un mot laissé par JPK la nuit de sa disparition ?



“Mon client n’a jamais changé de position dans ses déclarations sauf sur sa relation avec Miri Tatarata. Il s’agissait de protéger sa famille et l’on peut comprendre ce qui a présidé à sa décision au regard du jugement moral porté par les gens dans ce type de situation. Enfin, avoir menti ne signifie pas que l’on soit un meurtrier ? Car, dans ce cas-là, il faudrait mettre toute la Polynésie en examen.”