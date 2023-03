Mira nouveau leader à Moorea

Moorea, le 6 mars 2023 - A l’issue de la 6e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Mira profite de sa victoire contre Tiare Hinano (3-1) et du match nul de Tiare Tahiti contre Tapuhute (1-1) pour prendre la tête du classement. Tohiea a aussi réalisé une bonne opération puisque sa victoire sur Tiare Anani (3-2) lui permet de rattraper Tiare Tahiti à la deuxième place.



Pour le compte de la sixième journée de la phase 2 du championnat de football de Moorea, Tiare Hinano accueillait Mira samedi à Pihaene. Dès les premières minutes, les mauves, champions en titre, ont attendu patiemment leurs adversaires dans leur camp, en plaçant un rideau défensif compact devant leur but, pour ensuite se projeter rapidement vers l’avant. Une tactique payante pour la formation de Pihaena puisque les joueurs de Papetoai ont eu beau faire circuler la balle, ils n’ont jamais trouvé la moindre faille dans la défense de Tiare Hinano. C’est les mauves Hinano qui se sont montrés le plus souvent dangereux avec des contre-attaques parfaitement menées.



La première grosse alerte pour la formation de Papetoai est intervenue à la 8e minute lorsqu’Albert Mairau, intenable à la pointe de l’attaque des mauves, a débordé les défenseurs adverses sur le flanc droit avant d’offrir une balle de but à Moana Fanaurai. Abed-Nego, le gardien de Mira, est toutefois parfaitement intervenu pour sauver son but. Au bout d’un quart d’heure de jeu, Albert Mairau a encore perforé la défense de Mira pour ensuite servir Toahiti Germain. L’ailier droit s’est alors jeté pour reprendre la balle et ouvrir le score pour Tiare Hinano (1-0). Ne trouvant pas vraiment de solutions face à la défense de Tiare Hinano, il a fallu que la formation de Papetoai obtienne un penalty à la 20e minute pour voir Mihirau Germain égaliser pour Mira (1-1). Les bleus ont ensuite continué à faire tourner la balle dans le camp des mauves sans toutefois arriver à créer le danger. Les 22 acteurs sont finalement rentrés aux vestiaires à la mi-temps avec ce score de un but partout.



Mira accélère en deuxième période



La rentrée en début de deuxième période de James Dufau, à la pointe de l’attaque de Mira, a enfin permis aux attaquants bleus de créer des brèches dans la solide défense de Tiare Hinano. Après une grosse partie de billard dans la surface de réparation adverse, Mihirau Germain a récupéré la balle pour l’envoyer ensuite au fond des filets du but mauve (2-1). Les joueurs de Papetoai, totalement dominateur, ont ensuite poussé pour tuer le match avec notamment une tète croisée de James Dufau à côté du but adverse (59e) et une frappe de Amadeo Miria détournée par Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano (62e).



James Dufau a finalement marqué le troisième but de Mira à un quart d’heure de la fin du match en reprenant du plat du pied une remise de Sylver Teheura (3-1). La formation de Papetoai a ensuite géré la fin de match pour finalement l’emporter sur le score de 3 buts à 1.



Tiare Tahiti lâche des points face à Tapuhute



Cette victoire permettait à Mira de prendre la tête du classement puisque Tiare Tahiti, leader avant cette 6e journée, a été tenu en échec par Tapuhute (1-1) dimanche au stade de Afareaitu. Sans être dominant dans le jeu, Tiare Tahiti aurait pourtant pu faire la différence en première période sans les sauvetages décisifs du gardien de la formation de Haapiti, Vehiatia Hanere. Ce dernier a du notamment repousser une tête de Manarii Porlier (8e), le meneur de jeu des verts, puis des coups francs de Tohivea Haring (15e, 19e). Les joueurs de Maharepa sont toutefois parvenus à ouvrir le score avant la première période grâce une frappe de Tane Faarahia (1-0).



Au retour des vestiaires, Tapuhute a montré de meilleures intentions offensives et a logiquement égalisé avant l’heure de jeu grâce à une tête de Pierre Serreli (1-1). Tiare Tahiti a tout de suite réagi avec Manarii Porlier qui, après avoir dribblé les défenseurs adverses, a lobé Vehiatua Hanere avec une pichenette. La balle a toutefois été dégagée de justesse par la défense de Tapuhute (60e). Le match s’est complètement emballé par la suite avec plusieurs actions dangereuses dans les deux camps. Les deux équipes se sont finalement quittées sur ce score d’un but partout. Une très mauvaise opération pour l‘équipe de Tiare Tahiti puisque celle-ci rétrograde du coup à la deuxième place et se fait même rattraper au classement par Tohiea. La formation de Afareaitu a en effet battu Tiare Anani dimanche à Maharepa sur le score de 3 buts à 2.