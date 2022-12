Mira et Tiare Hinano prennent une option en Coupe de Moorea

Moorea, le 5 décembre 2022 - Lors des matchs aller du premier tour de la Coupe de Moorea ce week-end, Mira et Tiare Hinano ont pratiquement assuré leur qualification en battant respectivement Tapuhute (3-0) et Tiare Anani (4-0). Le suspens reste entier entre Tohiea et Temanava qui se sont quittés sur le score de un but partout avant les matchs retours prévus le week-end prochain.



Ce week-end se jouaient les matchs allers du premier tour de la Coupe de Moorea. La première rencontre a opposé Mira à Tapuhute, samedi, au stade de Pihaena. Mira a mis d’emblée la pression dans le camp de Tapuhute et s’est procuré la première opportunité du match sur un coup-franc de Mihirau Germain boxé par Ronald Tino, le portier des bleus (3e). Ce même Mihirau a dans la minute suivante offert un caviar à Freddy Tutavae qui a vu sa frappe repoussée encore par le gardien adverse. Amoindrie par l’absence de quelques joueurs titulaires, la formation de Haapiti a misé sur des exploits individuels. Après un énième raid solitaire, Teraupoo Tepa a échappé au marquage des défenseurs de Mira avant de voir Arnaud Bruggmann arrêter sa frappe avec un arrêt reflexe (25e).



Mais à force de subir, Tapuhute a cédé à la demi-heure de jeu. Temuriavai Taaviri a ouvert le score pour Mira en reprenant victorieusement le corner (1-0). Malgré un coup-franc dangereux de Heiariki Aleonard, qui a effleuré la lucarne gauche du but des bleus, les deux équipes sont rentrées au vestiaire avec ce mince avantage pour la formation de Papetoai.



Mira solide jusqu'au bout



Après la pause, Tapuhute était tout proche d’égaliser en début de seconde période lorsque Tevahitua Tepa, bien lancé par Rui Vahinetua, s’est mis en excellente position devant le but adverse avant de complètement louper sa frappe (46e). Mais c'est bien Mira qui allait faire le break. Après sa première frappe arrêtée par le gardien adverse (53e), Teihoarii Tama, bien lancé en profondeur, a pris de vitesse les défenseurs adverses avant de lober Ronald Tino pour doubler la mise pour la formation de Papetoai (2-0).



A la 82e, Ariinui Metua, tout juste entré à l’attaque de Mira, a raté l’immanquable en tentant de reprendre devant le but vide une excellente passe de Muera Teinauri de la droite. L’attaquant s’est toutefois rattrapé la minute suivante en reprenant un nouveau centre de Muera Teinauri (3-0). Grace à un double arrêt reflexe de son portier Arnaud Bruggmann face à Tevahitua Tepa et à Rui Vahinetua dans les dernières secondes de jeu, Mira a évité d’encaisser de but et sera donc en très bonne position lors du match retour prévu dans une semaine.



Début canon pour Tiare Hinano



Pour ce deuxième match de ce week-end, Tiare Hinano recevait Tiare Anani, dimanche, également au stade de Pihaena. Tiare Hinano n’a pas tardé à tuer le suspens puisque Albert Mairau a ouvert le score dès la deuxième minute en reprenant une passe en retrait de Tiaihau Teihotaata (1-0). Albert Mairau s’est ensuite transformé en passeur décisif cinq minutes plus tard en débordant la défense adverse sur son flanc droit avant de servir Maui Roberts. Ce dernier n’a pas manqué sa reprise du plat du pied pour doubler la mise pour les mauves (2-0).



Tahiri Utia, s’est procuré la seule occasion pour Tiare Anani lors de cette première période en faisant un enchainement amorti de la poitrine-reprise de volée qui aurait pu faire mouche sans l’arrêt décisif de Tepari Taiore, le portier de Tiare Hinano (20e). Les joueurs de Pihaena se sont finalement mis à l’abri avant la pause grâce à un penalty transformé par Albert Mairau. Les mauves ont largement pris le dessus sur leur adversaire en seconde période en se procurant quelques occasions de but. Il a toutefois fallu attendre les dernières secondes de jeu pour voir Moana Fanaurai reprendre un centre d’Albert Mairau du plat du pied pour porter la marque à 4 buts à 0 et assurer la qualification de son équipe pour le prochain tour.



Pour le dernier match du week-end, Tohiea a été accroché par Temanava sur le stade de Afareaitu et a dû se contenter du score de un but partout avant les retrouvailles des deux équipes qui s’annonce chaudes samedi prochain sur le stade de Maatea pour le compte du match retour.

