Mini-Jeux du Pacifique : La délégation tahitienne honorée à la présidence



Tahiti, le 20 juillet 2025 - Les athlètes tahitiens qui ont brillamment participé aux Mini-Jeux de Palau du 29 juin au 9 juillet ont été reçus à la présidence vendredi soir par la ministre des Sports et de la Jeunesse, Nahema Temarii. Son discours a honoré l’ensemble de la délégation tahitienne présente à ce tournoi régional, des athlètes aux équipes d’encadrement.



Hommage a été rendu, vendredi soir sous le chapiteau de la présidence, aux sportifs tahitiens qui ont réalisé un bilan exceptionnel et d’anthologie dans l’histoire des Mini-Jeux du Pacifique en décrochant 142 médailles dont 72 en or à Palau, début juillet : 82% des athlètes tahitiens y ont décroché une médaille, résultat qui témoigne de l’efficacité du programme “Ambition Tahiti 2027” mis en place en 2017 par le Comité olympique de Polynésie française (COPF) et soutenu ces dernières années par l’actuel gouvernement.



En présence de Warren Dexter, le ministre de l’Économie, de Nathalie Salmon-Hudry, la déléguée interministérielle au handicap et à l’inclusion, et de représentants de l’assemblée, Louis Provost, le président de COPF, fut le premier à intervenir au micro soulignant en substance “qu’il ne faut pas s‘endormir sur ses lauriers et que toutes les parties prenantes doivent continuer à œuvrer pour que Tahiti gagne les Jeux de 2027 devant son public et rende fière sa population, une augmentation du budget envisagé pour la préparation des athlètes étant peut-être nécessaire pour cela”. Nahema Temarii répondra à ce dernier point sans détour lors de son intervention. Auparavant, Noéline Parker, présidente du comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027 (COJ) est intervenue au micro pour exposer les grandes orientations du COJ dans les deux ans à venir et faire en sorte que le rendez-vous de 2027 soit une énorme fête populaire. Elle a ainsi rappelé qu’une visite des présidents des comités olympiques, des chefs de délégation et des directeurs techniques des différents pays participant aux Jeux étaient programmés en 2026 et que Tahiti devait alors déjà démontrer sa capacité à accueillir dignement les Jeux de 2027, en termes d’infrastructures.

Tahiti sera prêt en 2027



La ministre des Sports et de la Jeunesse a enfin pris la parole pour remercier d’abord Warren Dexter, son homologue au gouvernement “qui tient les cordons de la bourse” en faveur du sport tahitien, Louis Provost, le président du COPF et son équipe, l’IJSPF, la DJS et son directeur Laurent Heinis avant d’honorer quelques sportifs qui ont tiré avec brio leur épingle du jeu aux îles Palaos tels les nageurs Naël Roux et Déotille Videau multimédaillés d’or et le handisport Mateau Tehai, double médaillé d’or, Nahema Temarii rappelant toutefois que c’est bien le collectif qui sort grandi de ces Mini-Jeux : “Je suis très fière des performances des sportifs tahitiens aux Mini-Jeux. Les honneurs vont à nos athlètes, à nos coachs, à nos clubs car si on parle de l’élite en ce qui concerne les Mini-Jeux, il faut aussi mettre en avant le travail qui est effectué au sein des clubs auprès de tous les licenciés et je veux aussi souligner le rôle essentiel du staff médical aux Mini-Jeux sous l’impulsion du COPF. Le programme “Ambition Tahiti 2027”, mis en place depuis quelques années et dédié à la préparation de nos athlètes, a démontré son efficacité avec une victoire historique aux Mini-Jeux par le nombre de médailles et celles en or en particulier. Cela donne du sens à nos actions au ministère et ça motive pour continuer à défendre les budgets dont les sportifs ont besoin pour se préparer.”



La ministre des Sports était aussi attendue sur le sujet des infrastructures à bâtir ou à réhabiliter pour que les Jeux de 2027 fassent honneur à Tahiti, les travaux n’étant pas encore vraiment lancés. Mais Nahema Temarii s’est montrée rassurante : “À ce jour, nous avons chaque mois un comité technique qui réunit les parties prenantes à savoir le COJ, le COPF, l’IJSPF, G2P et tous ceux qui sont mobilisés sur les infrastructures. Nous sommes dans le calendrier prévu même si on aurait aimé faire mieux ; mais il aurait fallu commencer à prévoir le financement dès l’obtention des Jeux à Tahiti en 2019 et 2020. Il y a eu le Covid et nous sommes aussi dépendants du Code des marchés publics qui permet de garantir la bonne utilisation des deniers publics. On ne peut pas y déroger sauf en cas d’extrême urgence mais ce n’est pas le cas à l’heure actuelle pour les Jeux de 2027. On commence à fermer les infrastructures pour les rénover mais aussi pour les rendre ‘PMR compatible’. J’insiste sur ce point car il faut penser aux parasportifs et à leur confort ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Je suis confiante : tout sera prêt pour juillet 2027 car nous avons des équipes solides qui travaillent jour et nuit pour que l’on soit fiers de nos Jeux en 2027.”

Un budget dépendant du contexte sanitaire et social



Nahema Temarii a conclu son intervention sur l’aspect budgétaire de la préparation des athlètes aux Mini-Jeux de 2025 et aux Jeux de 2027 répondant indirectement à l’interpellation de Louis Provost, quelques instants plus tôt : “En ce qui concerne les subventions, elles suivent le plan de financement du programme “Ambition 2027” et depuis trois ans, le Pays a apporté 380 millions de francs dans la préparation des athlètes. Je peux comprendre qu’il y ait besoin peut-être de plus de fonds mais ça se discute autour d’une table et ma porte est ouverte aux intéressés. J’attire quand même l’attention sur le contexte sanitaire et social de notre pays : notre population est malade et pour une certaine partie d’entre-elle en situation de grande précarité alors je veux bien défendre des crédits alloués au sport mais je me dois de fixer des limites, ne serait-ce que par solidarité avec l’ensemble des Polynésiens.”



Un cocktail a clôturé la soirée dans une ambiance festive, celle que l’on espère voir baigner les Jeux du Pacifique 2027 au Fenua.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 20 Juillet 2025 à 13:10 | Lu 190 fois