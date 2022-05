Mini Heiva et grandes idées au collège de Faaroa

Raiatea, le 7 mai 2022 – La classe de troisième Tupaia a remporté jeudi le grand prix du mini Heiva du collège de Faaroa avec son spectacle sur le thème du chef indépendantiste Teraupoo, de Raiatea. L'événement était organisé par les élèves de CPA petite et moyenne hôtellerie, dans le cadre de leur chef-d'œuvre, pour lequel ils ont dû gérer la logistique et la mise en place événementiel.



C’est l’aboutissement de deux ans de travail pour les élèves en Certificat polynésien d'aptitude professionnelle, petite et moyenne hôtellerie, (CPAP PMH) du collège de Faaroa. Jeudi après-midi s’est tenu au sein de l’établissement, le mini heiva qu’ils ont entièrement organisé. Il s’agit d’une première. Quatre classes étaient en lice : les Ulis ; les 5ème Otaha ; les 4ème Orofatiu ; et les 3ème Tupaia. Comme pour le heiva, plusieurs prix ont été remis, à l’instar de celui du meilleur costume, du patrimoine ou encore de la meilleure interprétation artistique. Mais la distinction la plus convoitée était celle du grand prix. Il a été remporté par les 3ème Tupaia pour leur spectacle sur l’indépendantiste Teraupoo.



C’est dans le cadre de leur chef-d’œuvre, une discipline mise en place il y a deux ans lors de la réforme de la voie professionnelle, que les élèves ont réalisé cet événement. Supervisés par Raia Leontieff, leur professeure de restauration et prévention, santé, environnement (PSE), et Pierre Trincali, leur professeur de cuisine, les élèves ont dû définir leur événement et le concrétiser. Après la création du règlement et des critères de notation, ils ont rédigé les courriers officiels et les demandes d’aide à la mairie. Puis il a fallu gérer la logistique et la mise en place événementielle que nécessite un tel spectacle.



Raia Leontieff, très satisfaite, revient sur leur travail : "Ils ont eu beaucoup de choses à gérer, et ce n’était pas toujours évident. Ils ont par exemple eu des appels téléphoniques à passer, ce qui n’était pas facile pour eux, mais ils ont vraiment joué le jeu. On est fiers d’eux, du travail accompli même s’ils n’en ont pas vraiment conscience. Ils traînaient parfois des pieds, mais aujourd’hui ils ont vu l’aboutissement de leur travail. C’était un travail très important en termes de volume, ils auront des restes et des notions qu’ils pourront utiliser à l’avenir."

Raihei Marahiti, 17 ans, en seconde année de CPAP PMH, coorganisatrice du mini heiva

"Un événement stylé, mais traditionnel"

"C’est un projet qui a pris beaucoup de temps et demandé beaucoup de travail. On a eu cette idée avec nos professeurs de faire participer les classes du collège, car on voit que notre culture se perd un peu parmi les jeunes. On a voulu faire un grand événement stylé, mais traditionnel. Ça a été d’ailleurs difficile d’attirer les élèves : ils avaient honte, ils ne voulaient pas se montrer. Mais quatre classes ont relevé le défi. Ces derniers jours ont été très intenses. On a eu beaucoup de stress pour tout gérer, mais on s’en est bien sorti. Il y a eu beaucoup de joie, de sourires, et de partage. Merci à nos professeurs, surtout madame Leontieff et monsieur Trincali. Merci aussi à monsieur Renolleau pour le fond de scène, et aux parents qui nous ont beaucoup soutenus."



