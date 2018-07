Mini Heiva Intercontinental : le personnel peaufine les derniers détails

La première soirée, on sera sur le four tahitien. Les jardiniers nous donnent un bon coup de main sur cette prestation. Ils ont déjà creusé le trou pour le four. Il y a aussi les māmā qui tressent les paniers. Et nous, en cuisine, on a déjà commencé les marinades avec les poissons, toutes les papillotes qui vont être servies. La deuxième soirée va être un peu plus fruits de mer, avec des huîtres, des crevettes… La semaine suivante, on attaque encore sur une soirée fruits de mer et pour finir le samedi soir, avec une soirée archipel qui mettra en avant la spécialité des îles, un peu des Marquises, des Tuamotu…

pour la mise en œuvre et la confection de tous ces buffets

Nos fournisseurs locaux nous donnent un sérieux coup de main pour nous approvisionner en conséquence. Le circuit du staff de l'hôtel nous sert beaucoup, pour avoir du poisson, des légumes… On a aussi le réseau Facebook pour combler au cas où nos fournisseurs ne pourront pas nous approvisionner

C'est quelque chose que nous avons du mal à avoir régulièrement. Ensuite, pour les buffets, on a un besoin de calibrage sur ce type de produit, et c'est, en général, pas possible avec nos fournisseurs locaux. Donc, en ce moment, en plus avec le froid, la pêche n'est pas forcément au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle on a évité de mettre ce produit sur nos buffets, cette année. Après derrière, il y a les crevettes, les moules… Il y en aura vraiment pour tous les goûts, avec une belle variété

Chaque buffet a son thème. Si on parle de la mer, eh bien, nous mettrons des coquillages, des filets… Pour le mā'a tahiti, on mettra de la décoration locale