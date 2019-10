Mille personnes marchent pour les enfants

C'était aussi un bel effort de solidarité. Hina Mercier, présidente de l'association Vahine No Pare Nui et organisatrice de l'événement, explique que "cette marche est réalisée à l'occasion du Kiwanis One Day, une journée internationale pour les enfants où nous organisons toujours quelque chose. Cette année nous avons donc organisée la Marche pour un enfant" afin de collecter des fonds pour les prématurés, pour un foyer qui héberge les enfants placés sur décision judiciaire, et pour l'UNICEF et son programme pour éradiquer le tétanos néo-natal et maternel. 1000 personnes sont venues, donc c'est un grand succès ! Nous sommes contents, les enfants aussi parce qu'ils ont les manèges, le face painting, une initiation au Ori Tahiti, une soirée cinéma… Et bien sur des bonbons, des cadeaux et un concours du plus beau costume !"



Cette journée, qui pourrait être appelée à se renouveler, a été organisée par les associations Te Vahine No Pare Nui, le Kiwanis Club et Te Aho Tini O Te Tama. D'autres associations tenaient des stands d'information. La mairie de Pirae a fourni la logistique et le staff, enfin des sponsors privés ont financé les activités pour les enfants. Un bel élan de solidarité pour aider les enfants du monde entier.