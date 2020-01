Mihimana Braye s'arrête au round 4 à Hainan

Tahiti le 10 janvier 2020 - Mihimana Braye était à l'eau jeudi en Chine pour la Corona Open China, étape des Qualifying Series. Le surfeur tahitien a vu sa route barrée en huitièmes de finale par l'Indonésien Rio Waida.



Mihimana Braye a déroché de précieux points au Corona Open China, étape des Qualifying Series. Après avoir passé les round 1 et 2 en début de semaine, le surfeur tahitien était en lice jeudi au round 3 sur le spot de Hainan, où il était opposé au Portugais Guilherme Fonseca, et au Néo-zélandais Te Kehukehu Butler. Grâce à deux vagues notées 5 et 5.60, pour un score global de 10.60, Braye a signé la meilleure note de sa série, et s'est qualifié pour le tour suivant.



En huitièmes de finale, le goofy tahitien devait se défaire de l'Indonésien Rio Waida. Sur sa première vague de la série Braye réussit à obtenir un 7 des juges. Dans la foulée son adversaire score 5.17 et ajoute ensuite 7.67, pour un total global de 12.84. Le Tahitien va alors enchainer les vagues (8 au total), pour tenter de refaire son retard. Sans succès pour lui qui ne réussira qu'à obtenir 5.33 comme deuxième meilleure note. Mihimana Braye s'arrête donc au round 4 et empoche 1 750 points. Des points précieux pour la qualification pour le CT.



A noter que Vahine Fierro est toujours en course au Corona Open China. La Tahitienne s'est qualifiée jeudi pour le round 4 de la compétition.