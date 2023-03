Mihimana Braye et Enrique Ariitu derniers rescapés tahitiens au Rangiroa Pro

Rangiroa, le 7 mars 2023 - A l'issue de la deuxième journée de compétition au Rangiroa Pro, sur les 13 surfeurs tahitiens engagés, deux sont encore en course. Ce mardi, Mihimana Braye, très solide depuis son entrée en lice, s'est qualifié pour les demi-finales. Enrique Ariitu attend de son côté de disputer son quart de finale face à Luke Swanson, l'un des cinq Hawaiiens encore présents sur le spot de Avatoru.



Une nouvelle grosse journée de surf ce mardi au Rangiroa Pro. Le tableau a en effet bien avancé avec les séries des 16e et des 8e complétées. L'organisation avait même tablé pour une fin de compétition ce mardi, mais les conditions étant beaucoup moins propices en début d'après-midi, le Rangiroa Pro s'est donc arrêté à la deuxième série des quarts de finale.



Et à l'aube de ce deuxième jour de compétition, sur les 13 surfeurs tahitiens engagés, 10 étaient toujours en lice pour une potentielle victoire sur le spot de Avatoru. Sauf que ce mardi a été fatal pour une grande majorité d'entre eux. Jocelyn Poulou, Ariimoana David, Teiva Tairoa, –qui s'était pourtant offert la meilleure note de la première journée lundi–, Eimeo Czermak, Manakei Kahiha et Haunui David ont tous été arrêtés en 16e de finale. Les 8e ont pour leur part vu tomber Tereva David.

Mihimana Braye brillant



Heureusement pour le clan tahitien, Enrique Ariitu, Heiarii Williams et Mihimana Braye étaient là pour sauver les meubles. Le dernier cité s'est notamment offert la meilleure note de cette deuxième journée de compétition avec un total de 16 décroché en 16e de finale. Braye a profité des rares tubes offerts ce mardi par le spot de Avatoru pour scorer un 8.17 et un 7.83 pour s'offrir donc un total de 16. Sur sa lancée, le natif de Papeete a continué à dérouler son surf sur la droite de Avatoru. En 8e, il a assuré sa qualification pour les quarts avec une note totale de 12.17 (6.50 + 5.67), derrière le 12.20 de son camarade Heiarii Williams. Puis en quarts de finale, dans une série en un contre un face au Hawaiien, Brodi Sale, Mihimana Braye a livré une nouvelle solide prestation. Une première note de 6.83 puis une seconde de 6.27 pour un score global de 13.10, contre 12.46 à son adversaire, permettait au Tahitien de valider son ticket pour les demi-finales.



Dans le sillage de Mihimana Braye, Enrique Ariitu a également été brillant lors de cette deuxième journée de compétition à Avatoru. Dans sa série en 16e de finale, le surfeur de Taapuna a assuré la deuxième place avec un total de 13.17 dont notamment un tube noté 7.57. En 8e, Ariitu assurait de nouveau sa qualification avec la deuxième meilleure note de sa série grâce à un score global de 11.40. Enrique Ariitu attend désormais sa série des quarts de finale où il sera opposé à Luke Swanson, l'un des cinq Hawaiiens toujours en course dans ce Rangiroa Pro.

Heiarii Williams fidèle à lui-même



Heiarii Williams pour sa part a été égal à lui-même. Avec un côté pile où il est un véritable génie du surf et compétiteur féroce capable de sortir une grosse note à n'importe quel moment. Un côté qu'il a notamment montré lors de sa série en 8e de finale. Éliminé au moment d'aborder les cinq dernières minutes du heat, “Lupa” allait se relancer avec une note de 4.57 et un total de 10.50 qui lui permettait alors d'accrocher la deuxième place de la série. Dans la foulée le Hawaiien, Shion Crawford décrochait une note de 5.70 qui éliminait de nouveau Williams. Mais ce dernier, dans les dernières secondes de la série, trouvait un tube sorti de nulle part qui lui offrait le score de 6.27. Suffisant pour finalement terminer premier de sa série et pour continuer sa route à Rangiroa.



Sauf qu'en quarts de finale, Heiarii Williams allait retomber dans ses travers. Dans une série avec très peu de vagues et un courant très fort, le surfeur de la Pointe des pêcheurs de Punaauia n'allait pas pouvoir s'exprimer. Aucune vague surfée pour ce dernier contre deux notes de 7 et 4.83 pour son adversaire hawaiien, Kai Paula, qui éliminait Hearii Williams de ce Rangiroa Pro. Dans la foulée de ce quart de finale, l'organisation décidait d'arrêter la compétition. Une décision très mal prise par Williams qui a pesté contre les officiels de la WSL à sa sortie de l'eau. “Je ne suis pas furieux parce que j'ai perdu. Mais je ne comprends pas pourquoi on arrête la compétition après ma série. Ils ont bien vu que les vagues commençaient à tomber. Pourquoi ils décident de lancer ma série et d'arrêter ensuite. Les conditions doivent être les mêmes pour tout le monde”, a déclaré le Tahitien.



Toujours est-il que le Rangiroa Pro a bien été mis en standby après la deuxième série des quarts de finale. Un call est prévu ce mercredi à 7 heures pour relancer la compétition.

