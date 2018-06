Microsoft immerge un data center près d'un archipel écossais

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 06/06/2018 - Microsoft a immergé un centre de données près de l'archipel des Orcades dans le nord de l'Écosse, un projet visant à économiser l'énergie utilisée habituellement pour refroidir les serveurs, a expliqué mercredi la firme.



Ce centre de données consiste en un cylindre blanc de 12,2 mètres de long, contenant 864 serveurs - assez pour stocker cinq millions de films - et qui peut rester sous l'eau jusqu'à cinq ans.

Il a été construit en France par le groupe de construction navale Naval, puis conduit aux Orcades, un archipel d'environ 70 îles.

Un câble sous-marin achemine l'électricité produite par un réseau d'énergie éolienne et marémotrice de l'archipel vers le centre de données et transporte les données des serveurs vers le rivage.

L'installation de ce nouveau centre constitue une "étape majeure" pour Microsoft, a commenté l'entreprise sur son site Internet.

"Plus de la moitié de la population mondiale vit à moins de 120 miles (193 kilomètres) d'une côte", a expliqué Microsoft sur son site Internet. "En installant des centres de données dans l'eau à proximité de villes côtières, les données n'ont qu'une courte distance à parcourir pour atteindre les communautés côtières", a ajouté l'entreprise.

La mer permet de refroidir rapidement et facilement les serveurs informatiques - le refroidissement représentant un coût très important pour les centres de données terrestres. C'est également beaucoup plus rapide de déployer un centre de données en mer que de le construire sur la terre ferme où des questions juridiques se posent.

Côté négatif, les ordinateurs placés à bord du centre de données immergé ne peuvent pas être réparés. Ce centre de données est également très petit comparé aux entrepôts géants habituellement utilisés.