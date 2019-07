Michel Sommers : « L'esprit des Jeux est bien là »

Parole à Michel Sommers, trésorier du COPF





Quelques mots sur l'organisation ?





« C'est un peu le rush, il y a beaucoup de choses à faire avec l'arrivée de la délégation mais c'est positif, l'esprit est bon, l'équipe est en place. On prend nos marques et on a hâte de livrer les installations à la délégation donc on fait tout pour que ce soit prêt. »





Pas de souci particulier ?





« Non, tout est conforme, on avait fait des remarques, des propositions et ils en ont tenu compte. On a finalement un bloc entier neuf et on a même eu la moitié d'un bloc rénové. On a une belle délégation et on aura de belles installations. Tout est là pour qu'on ait de beaux jeux. Bon, le temps depuis deux-trois jours est quasiment cyclonique mais j'espère que cela va s'améliorer. Ce matin, on a assisté à la levée des couleurs et le soleil est arrivé donc je suis optimiste. Le premier hymne à avoir été chanté était celui de Tahiti. »





Les inquiétudes du Président du COPF liées à l'hébergement sont dissipées ?





« Je pense qu'ils ont mis les moyens parce que les blocs dont Tahiti dispose n'étaient pas prévus au départ. Suite à la mission de janvier dernier et les différents écrits dans nos médias, les choses ont évolué. Honnêtement, ils ont fait du très beau travail, beaucoup d'investissements et de rénovations.Un petit bémol malgré tout : c'était déjà comme ça et cela ne changera pas car ils ne pouvaient pas faire autrement, le nombre de toilettes par athlète est en deçà de ce qui est prévu dans la charte des jeux. »





Un beau moment de partage qui s'annonce entre frères du Pacifique ?





« Complètement, on le ressent complètement. Par exemple ce matin, lors de la levée des couleurs avec le programme « j'adopte une école », les écoles primaires ont appris nos hymnes et on a eu droit à un show. On a eu huit levers de drapeaux et de super spectacles. Entendre l'hymne tahitien chanté par de petits samoans, c'était magnifique. On sent la ferveur, on sent l'esprit des Jeux » Propos recueillis par SB