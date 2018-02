Michel Onfray raconte les "Marquises après les Marquises"

un écrivain breton, dépressif et opiomane, élevé dans les préceptes d’une religion catholique qu’il ne cessait de rejeter

Gauguin comme Segalen, au cours de leurs séjours polynésiens, semblent se débarrasser des oripeaux judéo-chrétiens pour accéder à une autre forme d’être au monde, plus vraie, amorale, harmonieuse. À travers les récits de ses deux grands prédécesseurs, Michel Onfray retrouve dans le contact avec la nature primitive l’esprit d’un régime libidinal proprement libertaire. Ce texte fort mêle de façon convaincante le récit de voyage, concret et sensuel, et la réflexion sur la vie et la mort des civilisations.

Comme une expérience existentielle s’il me faut utiliser un gros mot philosophique… L’île est une configuration géographique et géologique, chacun le sait, mais c’est aussi une configuration spirituelle. Toute sortie de l’île est problématique, coûteuse et ne s’improvise pas. On est un peu assigné à résidence, ce qui crée un type particulier d’enracinement qui génère toujours pour l’îlien un mélange d’amour et de haine. Pour ma part, je l’ai vécu presque comme un repérage pour une vie en dehors de l’Europe le jour où l’heure vient de ne plus penser qu’à soi…

Je suis allé sur plusieurs îles à Tahiti, Makatea, Bora-Bora, Tikehau, Hiva-Oa et c’est à chaque fois une autre façon d’être au monde parce que la géologie, la géographie, décident d’une histoire. L’atoll à fleur d’eau n’est pas l’île surgie de la mer pour constituer une falaise de 80 mètres qui n’est pas non plus le volcan éteint autour duquel se construit l’île. Mais il est vrai que la christianisation du Pacifique et le tourisme de masse ont beaucoup contribué à la planétarisation qui unidimensionnalise la vie. J’ai pu ici ou là, cependant, parler avec tel ou tel qui me faisait des confidences et m’assurait qu’il existait des lieux de résistance cachés des circuits touristiques dans laquelle vivait encore un peu du monde d’avant…

L’uniformisation qu’impose le capitalisme avec sa religion de l’argent a beaucoup détruit. Mais il existe des lieux où l’on peut encore mener une vie de Robinson Crusoé en vivant la vie philosophique du « décroissant ». Il faut pour ce faire être en paix avec soi-même et les lieux y invitent : la lumière y est une bénédiction qui chauffe la vie et tout ce qui est vivant.

Un désir d’enfant qui, vivant en Normandie, rêvait sur ces contrées inatteignables de plages de sable blanc et de cocotiers, de ciel toujours bleu et de soleil insolent ; puis un désir d’adolescent d’aller sur les traces du poète Victor Segalen ; enfin une volonté d’adulte de faire plaisir à cet enfant et à cet adolescent qui sont restés vivants en moi en réalisant leurs rêves…