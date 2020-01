Michel Monvoisin et Richard Bailey décorés chevaliers de la Légion d'honneur

"34 ans de service",

Tahiti, le 2 janvier 2020 -Il s'agit des chefs d'entreprise Michel Monvoisin, le p-dg d'Air Tahiti Nui qui est récompensé pouret de Richard Bailey, le président du groupe Pacific Beachcomber à l'origine de la création de l'hotel The Brando à Tetiaroa, récompensé pour sesIls sont tous deux admis au rang de chevalier de la Légion d'honneur.a indiqué la grande chancellerie de la Légion d’honneur dans un communiqué. Cette promotion respecte parfaitement la parité homme/femme.Sur ces 402 personnes, 10 sont issues des Outre-mers, le plus notable étant l'évêque de La Réunion, Mgr Aubry, qui est élevé au plus haut grade, celui de commandeur.Tous les autres ont été proposés par le ministère des Outre-mer, dont la chercheuse Pascale Chabanet, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement de la Réunion. Elle est à l'origine de très nombreuses recherches sur les écosystèmes coralliens et est l'une des principales lanceuses d'alertes sur la nécessité de protéger les récifs. Elle est très active pour la mise en place d'aires marines protégées à la Réunion.