Michel Bussi revient “sur les lieux du crime”

TAHITI, le 20 juillet 2023 - Il compte parmi les auteurs les plus vendus en France. Michel Bussi a écrit de très nombreux ouvrages qui rencontrent un grand succès dont Au Soleil redouté paru en 2020 aux Presses de la Cité. Ce livre est un roman policier dont l’intrigue se passe à Hiva Oa. Il s’est écoulé à 400 ou 500 000 exemplaires. De retour en Polynésie, Michel Bussi ira à la rencontre de ses lecteurs le 28 juillet à Papeete puis aux Marquises dans les jours qui suivent.



Au Soleil redouté est un roman policier de Michel Bussi édité par les Presses de la Cité. Il s’agit d’un huis clos, “ un peu à la Dix petits nègres d’Agatha Christie ”, compare l’auteur. Dès sa sortie en février 2020, il s’est hissé en tête des ventes toutes catégories confondues. Depuis, entre 400 et 500 000 exemplaires se seraient écoulés selon Michel Bussi.



Au fil des dédicaces, l’auteur a pu confirmer que les Marquises restaient une destination peu connue, souvent “ fantasmée ” car rares sont les lecteurs y ayant séjourné ou imaginant pouvoir s’y rendre un jour. Avec les lecteurs marquisiens ou ayant déjà résidé aux Marquises, Michel Bussi confie “ avoir un lien particulier ”. Aussi, au-delà de l’intrigue policière, l’ouvrage est “ un vrai livre de voyage ”. Il est sorti peu avant le confinement en métropole et a permis l’évasion. Il a également permis aux lecteurs d’en apprendre plus sur cette île lointaine de Hiva Oa, où se déroule l’intrigue. “ La particularité de mes livres est que le cadre géographique n’est pas seulement un décor, j’entre dans l’histoire locale et sa culture. J’ai donc parlé de tatouage, de Moruroa, de Brel, de Gauguin ou encore de l’ethnocide suite aux premiers contacts, car c’est bien de cela dont il s’agit .”



Rencontres



Michel Bussi était venu en Polynésie avant d’écrire son livre. Il avait notamment séjourné à Hiva Oa en juillet 2018. Un territoire “ sauvage ”, “ en rien comparable au reste de la Polynésie ”. Les Marquises “ sont très différentes de tout le reste et j’ai essayé de le montrer ”. Il se réjouit d’y retourner, de “ revenir sur les lieux du crime ”. Son voyage retour a été repoussé à plusieurs reprises. Il est enfin programmé. Michel Bussi arrivera fin juillet sur le territoire. Il a hâte de pouvoir retrouver les personnes rencontrées, les paysages, mais aussi de se confronter à ses lecteurs. “ Lorsqu’on écrit sur un lieu que l’on ne connaît pas ou très peu – car je n’y suis pas resté longtemps –, c’est un pari que de réussir à ne pas tomber à côté, à dire les choses de manière respectueuse .” En allant sur place, l’auteur ne considère pas exactement qu’il prend un risque ou se met en danger, mais il tient à se confronter aux gens et à leur regard.



Il se réjouit aussi de pouvoir rencontrer les lecteurs tahitiens lors d’une dédicace à Odyssey le 28 juillet. “ J’espère que ce temps passé génèrera de beaux échanges .” Il a toute confiance en la bienveillance des lecteurs et leur fierté de voir leur île considérée. Michel Bussi, à ce propos, imagine endosser un rôle “ d’ambassadeur ” grâce à sa plume. Au soleil redouté se place dans le top 10 de ses ventes. Lui-même se trouve en tête des auteurs les plus vendus en France. Il est traduit en anglais, espagnol, allemand, mandarin, japonais, russe… Trente-cinq pays profitent de ses œuvres. Lumière est faite sur Hiva Oa.



Un amour pour les îles



Lors de son premier passage en Polynésie, Michel Bussi avait également passé du temps à Fakarava, à la passe sud. Ce site est le point de départ du roman intitulé Nouvelle Babel paru aux Presses de la Cité en février 2022. “ Ce qui fait deux occasions d’aller à la rencontre de la Polynésie dans mes ouvrages ”, constate-t-il. D’autres ouvrages ont suivi depuis. Trois vies par semaine est paru aux Presses de la Cité en mars 2023. Le quatrième et dernier tome de la saga jeunesse N.E.O intitulé Les Moulins de Pandore est sorti en juin chez Pocket Jeunesse, tout comme la bande dessinée Ne lâche pas ma main éditée par Dupuis et illustrée par Fred Duval. L’intrigue se passe sur la l’île de La Réunion. En plus, Michel Bussi a écrit le scénario d’une série télévisée diffusée sur France télévisions en ce début d’année. L’intrigue, cette fois-ci, se passe sur une île bretonne. Preuve, s’il en fallait, “ de mon tropisme et de mon amour pour les îles ”, conclut Michel Bussi.



Au Soleil redouté, huis clos marquisien



Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d’écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d’étranges statues veillent, l’ombre d’un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?



Pratique



Dédicace le 28 juillet de 13h30 à 17 heures à la librairie Odyssey.

Entrée libre.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 20 Juillet 2023 à 16:18 | Lu 262 fois