Michel Buillard investi, Tauhiti Nena insiste

Tauhiti Nena, tête de liste Papeete To’u Oire

« Nous avons jusqu’à vendredi pour déposer un recours »



Existe-t-il des tensions avec la majorité ?

« En ce qui me concerne, je n’ai aucune tension (…). Si je me présente, c’est pour les administrés de Papeete qui souffrent. Aujourd’hui, 58%, voire 60 % de la population de Papeete sur les 55% qui se sont exprimés, n’ont pas soutenu le maire, et veulent le changement. Le maire a été élu avec 42% des voix, il a aussi été soutenu aujourd’hui par Chantal Galenon. Cela prouve que certaines têtes de liste ont utilisé les électeurs (…).

On n’était pas loin, à 1%, on va continuer à se battre. Le maire actuel a parlé de règles, en ce qui nous concerne, nous avons suivi les règles. Lors des élections, il était interdit de porter des tee-shirts du parti dans l’enceinte de l’école. Or il y avait un parti qui avait des tee-shirts de leur groupe toute la journée. On avait informé le maire pour qu’il fasse respecter les règles, il ne l’a pas fait (…). Des représentants de l’Etat ont confirmé que le groupe que je mène, avait respecté les règles pendant les élections. »



Qu’en est-il du nombre élevé de procurations ?

«C’est vrai qu’il y avait un nombre élevé de procurations (…). En ce qui nous concerne, on suit les règles. J’ai eu deux procurations de Mayotte, les personnes qui ont donné des procurations à mes enfants se sont déplacées, ont suivi les règles. Il y a eu plus de 1000 procurations, je ne sais pas si le marie actuel a respecté les règles, alors s’il dit que certains n’ont pas respecté les règles, qu’il porte plainte (…). Je n’ai pas de compte à recevoir du maire actuel, mais je respecte la démocratie. »



Allez-vous déposer des recours ?

« Sil y a des règles qui n’ont pas été respectées, nous avons jusqu’à vendredi pour déposer un recours. Ce n’est pas exclu. On est en train de récupérer suffisamment d’éléments, nous avons pris les services d’un avocat en France et à Tahiti. (…). Je ne sais pas si on aura un troisième round dans six mois ou dans six ans, mais en ce qui nous concerne, on met en place des démarches pour comme il le dit si bien, ‘on puisse respecter les règles’ (…). Il veut nous museler, je ne suis pas là pour Michel Buillard, mais pour la population de Papeete. »



Vous pourriez faire partie du nouveau parti de Gaston Flosse ?

« Si le Tahoeraa Huiraatira doit muter en Amuitahira’a, avec une nouvelle idéologie : un Etat souverain associé à la France . En ce qui me concerne, je pense que je suis cohérent et je vais certainement les suivre. La majorité de mon groupe y est favorable. »



Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

« Je suis gonflé à bloc, je n’ai aucun soucis, je ne tremble pas. »