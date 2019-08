Michel Bourez rejoint Kauli Vaast au round 3

Parole à Michel Bourez :







Satisfait de ta prestation ?







« Oui, enfin on a des tubes. On vient à Teahupo'o pour surfer du gros donc quand il y a des tubes, c'est bien. Hier, c'était pas évident. Jamais je ne ferais la route de Paea pour surfer ces vagues-là mais bon, là je suis content, on a pu s'exprimer. »







Comment tu envisages la suite ?







« Je ressens beaucoup de pression, J'ai beau dire le contraire, à chaque fois que je surfe ici, j'ai la pression. Je viens souvent surfer ici mais quand c'est la compétition c'est différent, c'est pas du free surf. La chance est donnée à tout le monde quand on a la priorité. Ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir partir sur la bonne quand elle arrive parce qu'on a pas la priorité. »







Content de voir deux Tahitiens au round 3 ?







« C'est bien, dommage pour Matahi ce matin, il lui restait une vague à la fin, je pensais que Seabass allait lui laisser mais c'est comme ça, c'est la compétition. Ca arrive, on apprend tous les jours. Matahi est un des meilleurs ici sinon le meilleur, c'est dommage qu'il ne pourra pas surfer mardi car il aurait pu chambouler le classement. » Propos recueillis par SB