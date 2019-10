Michel Bourez encore dans la course à Hossegor

La huitième étape du Championnat du monde de surf de la World Surf League se déroule actuellement (3-13 octobre) à Hossegor, dans les Landes. Michel Bourez et Vahine Fierro se sont tous les deux qualifiés pour le round 3.



Michel Bourez a pu s’extraire du round de repêchages pour se qualifier pour le round 3 de la huitième étape - sur onze - du Championnat du monde de surf. Au round 1, Michel Bourez (13e WCT) s’était retrouvé face à Jack Freestone (26e WCT) et Jérémy Florès (14e WCT), terminant à la dernière place de la série après avoir surfé très peu de vagues et dans des conditions de vague difficiles.



Il a été contraint de passer par le round 2 de repêchages, un round éliminatoire, face au métropolitain Marc Lacomare (107e WQS) et au Hawaiien Sebastian Zietz (23e WCT). Là encore, la série va lui réserver des surprises. Les vagues sont d’environ deux mètres et proposent quelques tubes, même si le plan d’eau est agité. Le Toulousain Marc Lacomare, licencié au Surf Club de Hossegor, connaît parfaitement le spot.



Dès le début de la série (3), Marc Lacomare se cale au fond d’un tube magnifique dont il parvient à sortir. Les juges lui donnent une note de 9.10 sur 10. Le ton est donné. Michel Bourez ne parvient à obtenir qu’une vague notée 3.27 et une autre notée 4.67, avec trois tentatives avortées. Il ne totalise que 7.94 sur 20.



Cette note lui permet malgré tout de se qualifier, car il fait mieux que Sebsatian Zietz (6.07) qui est éliminé. Marc Lacomare est premier avec seulement 11.20, n’ayant pas pu avoir un back up de qualité (2.10) sur sa deuxième meilleure vague notée. Michel Bourez accède donc au round 3, il sera opposé dans la quinzième série au métropolitain Joan Duru.