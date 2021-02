Michel Bourez : "Pour le moment on est dans le flou"

À Hawaii, le protocole sanitaire a été très contraignant pour vous les surfeurs. Comment vous l'avez vécu ?

C'était assez particulier parce que, déjà, il n'y avait pas de public sur la plage. Tous les matins aussi, on était obligé, surfeurs et staff de la WSL, de faire un test Covid. Il y avait des moments où il restait 15, 10 minutes avant le démarrage de la série et l'on n'avait toujours pas le résultat de notre test. Tu as déjà le stress de la compétition et il a fallu aussi gérer le stress des tests Covid avant le début de tes séries. Et au moindre cas positif, la compétition est arrêtée. Du côté des surfeurs, personne ne voulait être responsable de ça. J'avoue que, dans ce contexte, c'était difficile de pouvoir se donner à fond. Et quand tu ajoutes à ça le fait que les conditions de surf n'étaient pas optimales, ça devient encore plus compliqué à gérer.



Est-ce-que ce protocole sera reconduit en Australie ?

A priori non, parce qu'on va faire une quatorzaine à l'arrivée. Le gros problème, pour le moment, sur place en Australie, ça va être les déplacements entre les états comme je l'ai dit. Pour le moment, on est toujours dans le flou parce qu'on ne sait pas exactement sur quel spot on va pouvoir reprendre. Normalement, la première étape est prévue à Bells Beach puis on enchaîne à Margaret River et on finit à Snapper. La WSL travaille en ce moment pour rajouter une quatrième étape en Australie pour rattraper l'annulation du Sunset Open. Mais on ne sait toujours pas dans quel ordre ça va se passer. Ça va dépendre des règles que chaque état va prescrire et en fonction la WSL s'organisera.



Est-ce que se rendre en Australie, ça va être compliqué ?

Non, pas spécialement. Mais il faudra payer un visa spécial et qui coûte assez cher pour pouvoir rentrer dans le pays. Ce qui me préoccupe maintenant c'est le fait d'être éloigné de ma famille. Là, on s'organise pour pouvoir partir tous ensemble parce que sinon je ne vais pas les voir pendant deux mois et demi.



Quel va être votre programme pour les prochaines semaines ?

Pour l'instant, j'ai juste envie de surfer. Physiquement, j'ai fait une bonne préparation avant la reprise de décembre. Mais mentalement, je vais faire les choses différemment. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre dans ma bulle et me remettre en mode compétition au fur et à mesure que la date de reprise annoncée approche. Même si la WSL est très positive sur cette reprise en avril, rien n'est encore confirmé. Ça ne sert à rien de perdre de l'énergie sur quelque chose que tu ne contrôles pas. Tout peut changer très vite avec la pandémie. Pour le moment, je profite de recharger mes batteries auprès de ma famille.