Mexique: saisie de 3,5 tonnes de cocaïne au large du Pacifique

Mexico, Mexique | AFP | vendredi 27/06/2025 - Quelque 3,5 tonnes de cocaïne cachées dans un navire semi-submersible ont été saisies au large des côtes du Pacifique par la marine mexicaine, ont annoncé les autorités de ce pays vendredi.



Les forces de sécurité mexicaines ont intensifié les saisies de drogues et les arrestations de narcotrafiquants face à la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur toutes les exportations du Mexique si sa lutte contre le trafic de drogue ne s'intensifiait pas.



L'embarcation avec trois personnes et 180 colis de cocaïne à bord a été repérée lors d'une patrouille de surveillance au large des côtes de l'État de Guerrero (sud), a précisé la marine dans un communiqué.



Les trois hommes ont été arrêtés et mis à disposition du ministère public.



Depuis que la présidente Claudia Sheinbaum a pris ses fonctions en octobre, les autorités du pays ont saisi plus de 44,8 tonnes de cocaïne lors d'opérations maritimes, a ajouté la marine.



Au début du mois de juin a été annoncée la saisie de 42,2 tonnes de méthamphétamines dans l'État de Michoacan (ouest), ce qui représente l'une des plus grandes saisies de cette drogue.



Plusieurs autres saisies de fentanyl ont également été annoncées au Mexique depuis le mois de décembre, après l'élection de Donald Trump.