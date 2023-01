Mexique: nouvelle opération SOS marsouin du Pacifique, une espèce en danger

Golfe du Mexique, Mexique | AFP | vendredi 26/01/2023 - La course contre la montre a repris au large du Mexique contre l'extinction du marsouin du Pacifique, le mammifère marin le plus menacé au monde en raison de la pêche illégale soutenue par la demande en Chine.



La marine mexicaine et un bateau de Sea Shepherd, ONG soutenue par Leonardo Di Caprio, ont repris mercredi la mer dans le golfe du Californie à un "moment critique", ont indiqué jeudi les organisateurs.



Il ne resterait plus qu'une vingtaine d'individus dans le golfe, également appelé mer de Cortes, son unique sanctuaire au monde, d'après Sea Shepherd.



L'"opération miracle" a permis de réduire de 70% la pêche illégale du phocoena sinus, le plus petit cétacé du monde (1,5 mètre, 50 kilos). "C'est encourageant mais nous devons faire mieux", a déclaré la responsable de Sea Shepherd Pritam Singh.



Connu comme le "panda des mers", le marsouin du Pacifique a été décimé par les filets des pêcheurs.



Appelé "vaquita marina" ("petite vache marine") en espagnol, le marsouin a été la victime collatérale de la pèche du poisson totoaba, dont la "vessie-nageoire" se vend jusqu'à 8.000 dollars le kilo en Chine en raison de ses supposées vertus médicinales.



La "vaquita" est considérée comme une espèce en voie d'extinction depuis 1996.



Leonardo di Caprio, acteur du film "Déni cosmique" ("Don't look up") sur le déni du dérèglement climatique, a produit un film sur la lutte contre l'extinction des "vaquitas" et des totoabas, "Sea of Shadow".



"Quand les cartels de la drogue mexicains et les trafiquants chinois unissent leurs forces pour braconner le poisson totoaba, leurs méthodes criminelles menacent de détruire virtuellement toute vie marine dans la région", indique le "pitch" du film.



L'"Opération miracle" a été lancée en 2015 pour sauver le petit cétacé argenté facilement reconnaissable aux cercles obscurs qui entourent ses yeux et sa bouche".