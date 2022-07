Mexique: la jeune Debanhi est morte asphyxiée

Monterrey, Mexique | AFP | mardi 18/07/2022 - L'adolescente Debanhi Escobar, dont la mort a suscité une vague d'indignation au Mexique, est morte asphyxiée, selon les résultats partiels d'une nouvelle autopsie révélés lundi, qui, selon sa famille, renforce la thèse de l'assassinat.



Debanhi Escobar, 18 ans, a été retrouvé morte le 21 avril dans la citerne d'un motel, 12 jours après sa disparition. Le corps de la jeune femme a été exhumé le 1er juillet pour de nouvelles études cherchant à déterminer la cause de son décès.



Sa mort "est due à une asphyxie par suffocation", a déclaré Felipe Takeshi, directeur de l'Institut des sciences médico-légales de la Cour supérieure de justice de Mexico. L'institut participe à l'enquête menée par un enquêteur privé engagé par la famille Escobar.



Le spécialiste a estimé que l'étudiante en droit est décédée entre trois et cinq jours avant que son corps soit retrouvé, et a exclu qu'elle ait subi des violences sexuelles.



Un précédent rapport médico-légal sollicité par la famille de Debanhi Escobar avait conclu que la jeune femme avait été violée et assassinée.



Mais "aucune preuve n'a été trouvée, aucun indice qui pourrait soutenir la présence de violences sexuelles", a déclaré M. Takeshi.



La nouvelle autopsie, autorisée par les autorités fédérales, régionales ainsi que par la famille de Debanhi, vise à "uniformiser les critères médico-légaux sur la cause du décès" sur la base de la première autopsie officielle - réalisée par le procureur de l'Etat de Nuevo Leon - et de l'expertise privée sollicitée par la famille.



La première autopsie avait conclu que l'adolescente était morte d'un coup sur la tête, sans pouvoir en déterminer la cause, notamment s'il s'agissait d'un accident ou d'un meurtre.



Suite aux conclusions du nouveau rapport, le père de Debanhi, Mario Escobar, a assuré que sa fille avait été assassinée.



"Ma fille n'est pas morte accidentellement, c'est mon hypothèse", a-t-il déclaré à la presse, précisant qu'il attend toujours les résultats d'autres analyses menées en Angleterre.



"Tout processus de féminicide, parce que c'est un féminicide, est long, mais j'ai l'esprit tranquille de voir que nous avançons", a-t-il déclaré.



L'affaire Debanhi a suscité une vague d'indignation au Mexique, frappé par une crise de féminicides depuis trois décennies (environ 10 femmes sont assassinées chaque jour).



Une photo prise la nuit de la disparition de Debanhi Escobar, la montrant debout seule dans le noir au bord de l'autoroute après une altercation avec un chauffeur de taxi, était devenue virale.