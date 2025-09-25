

Mexique: inquiètes des risques de maladies, les victimes des inondations demandent de l'aide

Huehuetla, Mexique | AFP | mercredi 15/10/2025 - Des vautours volent en cercle au-dessus du village mexicain de Huehuetla. Les cadavres des animaux emportés par la boue commencent à se décomposer, après les fortes pluies qui ont fait 64 morts dans le pays, suscitant chez les habitants la peur des infections.



Ce village est situé dans l'État central d'Hidalgo, qui, avec Puebla et Veracruz (à l'est), concentre la majorité des 64 décès causés par les glissements de terrain et les débordements de rivières au Mexique à la suite des fortes pluies de la semaine dernière.



En attendant de l'aide, María Licona, une femme au foyer de 55 ans qui a abandonné sa maison en fuyant les rivières de boue, craint que la "peste" causée par les animaux morts ne devienne une nouvelle menace. "Nous allons attraper une maladie", s'inquiète-t-elle auprès de l'AFP.



L'aide arrive au compte-gouttes dans cette localité indigène pauvre d'environ 22.800 habitants.



Mardi, les fissures de la route et les éboulements rendaient l'accès difficile à cette commune, où seules quelques camionnettes et motos parviennent à se rendre. Insuffisant pour transporter les dizaines d'habitants qui tentent de fuir.



Une équipe de journalistes de l'AFP a constaté des rivières de boue et une odeur de putréfaction à certains endroits de Huehuetla.



- "SOS" -



Dans la boue, qui a atteint jusqu'à deux mètres dans certaines zones de Huehuetla, trainent des réfrigérateurs, matelas, ustensiles en plastique et fauteuils.



Hommes et femmes se consacrent à la tâche titanesque de retirer la boue des maisons, certains avec leurs propres mains.



"Il n'y a pas assez d'aide", déclare Bartolo Quirino, un apiculteur de 42 ans, qui regrette le manque de soutien gouvernemental.



L'AFP a observé dix soldats, à peine, aidant la population à nettoyer leurs habitations. Dans l'après-midi, une autre dizaine de militaires marchait en direction de Huehuetla.



"Nous aimerions que tout cela soit plus rapide, mais des équipes" de nettoyage et de dégagement des routes "arrivent", a déclaré mardi la présidente Claudia Sheinbaum lors d'une conférence de presse.



La cheffe de l'Etat a ajouté que plus de 4.000 membres de l'armée et de la marine travaillaient dans les zones sinistrées, soutenus par des dizaines de machines pour réparer les routes.



Les habitants et la presse locale ont rapporté qu'au village de La Esperanza, à environ 4 km de Huehuetla, les habitants ont écrit le message de secours "SOS" avec des pierres pour qu'il soit visible depuis les airs.



- Jouets -



À la tristesse de perdre leurs maisons et au désespoir face à la pénurie de nourriture s'ajoute la crainte d'une nouvelle catastrophe.



Dolores Téllez, une femme au foyer de 55 ans, raconte que dimanche "les gens ont paniqué" à cause de la rumeur d'un glissement de terrain.



Elle avait des raisons de s'inquiéter : jeudi, elle a tout juste pu échapper à un violent courant de boue grâce à ses voisins qui lui ont lancé une corde.



"Nous avons vu les maisons être emportées", raconte en larmes María Luisa Maximino, 57 ans, qui s'est réfugiée en grimpant à l'étage supérieur de la maison de son voisin.



Des ours en peluche, des chevaux en bois et des ballons ont également été ensevelis.



Dolores Téllez raconte qu'elle et ses voisins sauvent un maximum de jouets avec lesquels les enfants peuvent s'amuser pour qu'ils "ne pensent pas" à la tragédie.

le Mercredi 15 Octobre 2025






