Mexique: 23 morts dans l'incendie criminel d'un bar de la région de Veracruz

Coatzacoalcos, Mexique | AFP | mercredi 28/08/2019 - Au moins 23 personnes ont été tuées et 13 blessées dans l'incendie criminel d'un bar de la ville de Coatzacoalcos, dans l'Etat mexicain de Veracruz (est), a annoncé mercredi le bureau du procureur.



Selon des survivants interrogés par l'AFP, huit hommes ont fait irruption dans le bar avec des bidons de pétrole dont ils ont aspergé différentes parties du lieu avant de mettre le feu.

Huit femmes se trouvent parmi les victimes, a ajouté le procureur en indiquant qu'une enquête avait été ouverte par le parquet de Veracruz, une des régions les plus touchées par la violence liée au trafic de drogue.

Les médias locaux avaient d'abord parlé de cocktails molotov.

Les familles des employés sont vite arrivées sur place pour tenter d'avoir des nouvelles. "Ce que je veux savoir, c'est s'il va bien", a expliqué la mère d'un jeune homme chargé de faire le ménage dans les toilettes du bar, revenue sur les lieux après être allée dans trois hôpitaux à la recherche de son fils.

Cette attaque "ne restera pas impunie", a twitté le gouverneur de l'Etat de Veracruz, Cuitláhuac García. "Nous ne tolérons pas les groupes criminels", a-t-il ajouté.

L'Etat de Veracruz est une des régions les plus violentes du pays, en raison de sa situation au bord du golfe du Mexique qui la place sur une des principales routes d'exportation de drogue vers les Etat-Unis. On y recense également de nombreux enlèvements, y compris de migrants.