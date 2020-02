Meurtre d'un adolescent dans les Landes: deux mineurs mis en examen

Dax, France | AFP | mardi 04/02/2020 - Un mineur, soupçonné du meurtre d'un adolescent de 17 ans dont le corps a été retrouvé enterré dans un champ d'Yzosse (Landes), a été mis en examen mardi "pour assassinat et évasion au cours d'une garde à vue", et sa petite amie pour "complicité d'assassinat".



"J'ai saisi le juge d'instruction d'une ouverture d'information judiciaire contre J des chefs d'assassinat et évasion au cours d'une garde à vue et contre M. du chef de complicité d'assassinat", a indiqué dans un communiqué Céline Bucau, vice-procureure de Mont-de-Marsan, le parquet de Dax s'étant dessaisi mardi matin de l'affaire.

Le jeune homme, âgé de 16 ans, a été placé mardi soir en détention provisoire et la jeune fille, du même âge, sous contrôle judiciaire, deux jours après leur arrestation.

Avant sa présentation au juge, le jeune homme s'est évadé mardi en début d'après-midi pendant une vingtaine de minutes de la gendarmerie de Dax où il était en garde à vue, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Alors qu'il se trouvait dans la cour, il est parti en courant dans les rues de Dax où il a été rapidement rattrapé par les gendarmes.

Arrêté dimanche avec sa petite amie, ce mineur a reconnu avoir "serré le cou" de la victime et "frappé sa tête au sol". Le corps a été retrouvé à l'endroit désigné par ce jeune.

Selon un communiqué du procureur Rodolphe Jarry, les deux mineurs s'étaient entendus "pour donner rendez-vous à la victime le samedi 1er février en soirée à Yzosse, dans un lieu isolé, en lui faisant croire que seule (la jeune fille) s'y présenterait" mais "il était en réalité convenu" entre eux deux que c'est le petit ami qui se rendrait "seul à cette rencontre".

Au cours de sa garde à vue, la jeune fille a expliqué que le rendez-vous devait permettre à son petit ami de donner "une bonne correction" à la victime, tout en concédant qu'il lui avait confié à plusieurs reprises sa volonté de "tuer ce dernier".

Le petit ami, qui est allé au rendez-vous avec une paire de gants et un bâton, soutient que la rencontre avait simplement pour objectif d'obtenir des explications de la part de l'autre adolescent.

Selon Rodolphe Jarry, le petit ami a raconté qu'une fois sur place il s'était "rapidement disputé avec (la victime) et qu'une bagarre aurait rapidement éclaté, à l'issue de laquelle il finissait par serrer le cou de la victime avant de lui frapper la tête au sol à plusieurs reprises. Constatant ensuite le décès, il décidait d'enterrer son corps dans un champ, quelques mètres plus loin".

Le père de la victime avait signalé la disparition de son fils dimanche après-midi, après que ce dernier, sorti samedi soir, n'avait pas regagné le domicile familial.