Mettons fin à l'hécatombe sur les routes

34 morts en 2018

Le drame de ce week-end porte à 34 le nombre de morts sur les routes de Polynésie française depuis le début de l’année. Un chiffre noir puisque l'an dernier 24 personnes avaient trouvé la mort sur les routes de Polynésie, contre 27 en 2016. En 2015 et 2014, 17 personnes étaient décédées après un accident de la route. Alors que l'année n'est pas encore terminée, il y a donc déjà eu deux fois plus de morts sur la route qu'en 2015. Sur les douze dernières années en moyenne, la route a tué 29 personnes.



Pour mettre fin à cette hécatombe, les autorités ont décidé de placer la sécurité routière au cœur de leurs priorités. Le Conseil de prévention de la délinquance prévoit une "intensification des contrôles routiers" , une "organisation des actions ciblées à la sorties des établissements festifs (sensibilisation et contrôle)" , une "intensification des actions de prévention dans et aux abords des établissements scolaires" et le "lancement d'une campagne de communication choc autour des comportements à risques et la responsabilité de chacun".



Cet accident aux Marquises rappelle celui qui s'est produit il y a moins d'un mois, où une maman et ses deux enfants, âgés de 2 ans et 2 mois, avaient perdu la vie. Eux aussi n'avaient pas attaché leurs ceintures de sécurité.

En mai dernier, le haut-commissaire, René Bidal, et le procureur de la République, Hervé Leroy, avaient annoncé un "renforcement de la répression" sur la route. "C es efforts seront poursuivis pour mettre un terme à cette idée trop largement répandue que la route est un terrain de jeu où chacun choisit ses règles dans l’ignorance du Code" , avait insisté le représentant de l'État. "Au-delà des comportements irresponsables, le simple relâchement de la vigilance et des comportements des usagers de la route peut causer la mort. Cet implacable lien de causalité entre la responsabilité de chaque conducteur et les risques qu’ils prennent, ou font prendre aux autres usagers de la route, doit être à l’esprit de tous." Les actions des forces de l'ordre sont particulièrement ciblées sur les infractions de consommation d’alcool et de stupéfiants, de conduite sans permis, d’excès de vitesse, de défaut de port du casque ou de la ceinture de sécurité ou encore d’usage du téléphone au volant.



A l'approche des fêtes, les forces de l'ordre encouragent donc les Polynésiens à s'organiser pour les réveillons de Noël et du 31 décembre. Pour que l'année ne se termine pas tragiquement, décidez à l'avance si vous dormirez sur place ou non, et si vous préférez dormir dans votre lit, désignez avant que la soirée commence qui conduira et vous ramènera en toute sécurité chez vous. Et n'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité quand vous circulez ou de mettre votre casque, cela ne coûte rien mais si vous ne le faites pas , vous risquez de payer le prix fort…