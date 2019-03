Métissage, la 1ère exposition polynésienne de Nathalie Euryale

PAPEETE, le 12 mars 2019 - L’artiste-peintre Nathalie Euryale présente 23 de ses toiles à la salle Muriavai. Elle y affiche des portraits de femme, ses modèles préférés. C’est un premier rendez-vous avec le public polynésien après 3 ans et demi passé sur le territoire.



Ce sont les femmes qui l’inspirent. " Sans doute parce que je suis moi-même une femme ", justifie l’artiste-peintre Nathalie Euryale, " mais aussi en raison de leurs expressions ".



Il y a toutefois un homme dans la salle. Un seul. Il est installé là comme un défi relevé. " Il m’est arrivé par exemple de faire des toiles sans visages, on m’a dit : ‘tu ne sais donc pas faire les visages ?’ ", rapporte l’artiste qui a reçu la question comme un challenge. Elle s’est mise à peindre des visages.



" Un jour, on m’a dit : ‘pourquoi tu ne peins que des femmes, tu ne sais pas peindre les hommes ?’ ", poursuit Nathalie Euryale. Elle a créé l’homme de l’exposition en cours, salle Muriavai. " J’aime entendre les remarques du public, cela me permet d’aller plus loin. "



Prendre du recul… et créer



Pour peindre, Nathalie Euryale utilise des modèles. Elle s’inspire de photographies d’inconnus. Petit à petit, au cours du processus créatif, elle prend de la distance vis-à-vis de l’image de départ. " Je me concentre sur l’expression du visage, les yeux, les traits et créé quelque chose de nouveau. " De cette façon, la femme représentée en train de bouder n’affichait pas du tout cette expression à l’origine.



Elle utilise de l’acrylique. Et, pour donner de la densité à ses œuvres, elle travaille sur les contrastes de couleur et la superposition de couches de peinture afin de créer du relief.



Depuis qu’elle est installée en Polynésie - elle est arrivée il y a 3 ans et demi - sa palette s’est éclaircie. Des touches bleu lagon sont apparues dans les cadres. Elles sont directement inspirées par le fenua car elles n’existaient pas au Sénégal par exemple où Nathalie Euryale a passé un an avant de gagner le Pacifique.



La peinture découverte à l’université



Elle dessine depuis toujours. Mais c’est au cours de ses études d’art à la Sorbonne, suivies pour devenir professeure, qu’elle a goûté et aimé la peinture. " Pendant mon parcours, on a n’a pas vraiment appris de techniques académiques. Par contre on a beaucoup expérimenté, on a développé notre propre expression. "



La réalisation de tableaux a commencé là. Les toiles ont ensuite été montrées lors d’expositions en France et en Guyane. Les dernières créations sont aujourd’hui à Tahiti. Vous avez jusqu’à vendredi pour les découvrir.