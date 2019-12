Météo moyenne pour la fin des Pipe Masters

TAHITI, le 16 décembre 2019 - Qui remportera les Pipeline Masters ? Réponse avant le 20 décembre, date de la fin de la période d'attente. 16 surfeurs sont encore en lice, dont Michel Bourez.



Les Billabong Pipeline Masters sont en période d’attente depuis jeudi dernier, stoppés au stade du "round of 16", précédant les quarts de finale. Seize surfeurs sont toujours en lice, dont Michel Bourez qui conserve ses chances de victoire dans cette compétition. Bourez est également toujours en lice pour la Triple Crown qui se remporte en cumulant les points gagnés sur les trois compétitions hawaiiennes : Hawaiian pro, Vans World Cup of Surfing et Pipeline Master. Bourez est actuellement 9e de ce classement.



La période d’attente des Pipeline Masters est située entre le 8 et le 20 décembre. La météo n’est pas idéale, Surfine annonce mardi comme "jour possible de compétition" (comme hier qui finalement a été "off "), puis mercredi "probable jour off", jeudi "jour possible de compétition" et vendredi "swell en baisse, fort vent de côté".



Michel Bourez terminera quoi qu’il arrive l’année en beauté avec une qualification pour les prochains jeux Olympiques de Tokyo 2020. En dehors du titre de champion du monde qui se jouera vraisemblablement entre Italo Fereira et Gabriel Medina, cette fin de compétition permettra au public de savoir qui de Kelly Slater ou de John John Florence représentera les Etats Unis aux JO de Tokyo.