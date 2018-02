Météo :Tubuai et Raivavae en vigilance orange

PAPEETE, le 10 février 2018 - Météo France annonce du Très mauvais temps aux Australes aujourd’hui et demain et place Tubuai et Raivavae en vigilance orange.



Météo-France a placé Tubuai et Raivavae en vigilance orange « vents violents » pour le week-end.Comme annoncé dans la semaine, une perturbation se développe au niveau des Australes.

Elle touche Rimatara et Rurutu ce matin, apportant des fortes pluies et des vents de 50 km/h avec des pointes à 100km/h. Cette perturbation atteint ensuite Tubuai et Raivavae samedi soir en se renforçant. Les vents prévus sur ces îles sont de 60 km/h avec des rafales de l’ordre de 100 km/h sur Tubuai, dépassant les 110 km/h sur Raivavae. Ces vents sont accompagnés de pluies assez fortes.

Ce mauvais temps devrait atteindre Rapa dimanche matin avec des rafales de vent de 100 km/h. Associée à cette perturbation, la mer du vent est forte avec des creux de 4 mètres à 4,5mètres. Météo-France appelle donc la population des Australes à la prudence et surveille avec attention l’évolution de cette situation.