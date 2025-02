Meta alerte sur l'usage de l'IA pour des arnaques romantiques

San Francisco, États-Unis | AFP | mercredi 12/02/2025 - Le géant du numérique Meta a tiré mercredi la sonnette d'alarme face au risque grandissant d'usage de l'intelligence artificielle (IA) générative par les arnaques romantiques en ligne.



Ces outils permettent en effet aux arnaqueurs de se masquer derrière une image vidéo créée avec une fausse voix, leur permettant de répondre à des appels vidéo et ainsi se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas.



Le responsable des menaces mondiales chez Meta, David Agranovich, a ainsi cité, durant une conférence de presse, l'exemple d'un groupe de cybercriminels établi au Cambodge et ciblant particulièrement des personnes parlant japonais ou chinois.



Selon des chercheurs d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, ce groupe aurait employé le logiciel de la start-up pour créer et traduire du contenu, a indiqué Meta.



Sans surprise, l'objectif premier des arnaqueurs est de réussir à soutirer de l'argent à leurs victimes et ils prennent le temps nécessaire pour créer des relations de confiance avec ces dernières, trouvant peu à peu la manière d'obtenir l'argent ou les données personnelles qu'ils souhaitent récupérer.



Pour y parvenir, ils utilisent l'ensemble des réseaux sociaux, Meta étant en capacité de ne repérer qu'une partie de cette activité, a insisté M. Agranovich.



Afin d'identifier les escroqueries, le groupe numérique se base sur des schémas de comportement et des signaux techniques plutôt que sur l'analyse d'images, a-t-il précisé, "cela rend notre détection plus solide face à l'IA générative".



Meta rappelle à ses utilisateurs de faire preuve de prudence, alors que l'isolement et le coup de blues qui accompagnent souvent la période hivernale, ainsi que l'approche de la Saint-Valentin, en font un moment particulièrement propice pour les arnaqueurs.



Rachel Tobac, également responsable au sein de Meta, invite à être "poliment paranoïaque" lorsqu'une rencontre en ligne appelle au rapprochement sentimental, en particulier si cela conduit à des demandes d'argent pour une supposée urgence ou opportunité professionnelle.



L'IA générative est largement répandue depuis environ un an mais son usage pour des tentatives d'arnaque a accéléré ces derniers mois, les outils disponibles, le plus souvent gratuitement, leur permettant de créer un personnage virtuel convaincant.



"Ils peuvent même utiliser les bots (des logiciels automatiques ou semi-automatiques capable d'échanger avec un humain, NDLR) générés à l'IA afin de créer une personne ou passer des appels avec une fausse voix sans même avoir besoin d'intervention humaine", a décrit Mme Tobac.