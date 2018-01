Meryl Streep rejoint la série "Big Little Lies" pour la saison 2

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 24/01/2018 - Meryl Streep, très rare à la télévision, rejoindra Nicole Kidman et Reese Witherspoon pour la deuxième saison de la série à succès "Big Little Lies", a annoncé mercredi la chaîne câblée HBO.



La comédienne aux trois Oscars jouera le rôle de la mère de Perry Wright (Alexander Skarsgard), qui se rend dans le quartier où se déroule l'action pour enquêter sur le décès de son fils durant la première saison.

Très présente au cinéma, Meryl Streep, 68 ans, n'a fait que de rares apparitions à la télévision, principalement dans la série "Web Therapy" (en 2010 et 2012), dans l'adaptation de la pièce à succès "Angels in America" pour HBO en 2003, ou à ses débuts dans la série "Holocaust" (1978).

Tiré du roman de l'auteure à succès Liane Moriarty, "Big Little Lies" était initialement calibrée comme une mini-série, et ne devait pas dépasser les sept épisodes, diffusés début 2017.

Mais la série a été un succès d'audience et a raflé huit Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, ainsi que quatre Golden Globes.

HBO a donc lancé la production d'une nouvelle saison, réalisée par Andrea Arnold, oscarisée en 2005 pour son court métrage "Wasp", qui prendra la suite de Jean-Marc Vallée ("Dallas Buyers Club"), aux commandes pour toute la première saison.

Nicole Kidman et Reese Witherspoon seront elles de retour comme actrices et coproductrices. HBO a indiqué que des négociations étaient en cours pour reconduire l'essentiel de la distribution.

La série a été présentée par Nicole Kidman et Reese Witherspoon comme un projet porté par des femmes, en plein débat sur la représentation féminine dans le Hollywood post-affaire Weinstein.

"Big Littles Lies" raconte l'histoire de mères de familles aisées de Monterey (Californie) qui, derrière une politesse et une civilité de façade, se jalousent et se livrent à quelques coups bas. Trois d'entre elles se retrouvent néanmoins liées par un lourd secret et un drame.