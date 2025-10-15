

Mercosur: colère des représentants agricoles après les déclarations de Macron

Paris, France | AFP | vendredi 07/11/2025 - Un "affront", "une trahison" et à la clef, "la mort de l'agriculture" en France: les représentants du monde agricole et une grande partie de la classe politique ont fustigé vendredi les propos du président Emmanuel Macron, qui envisage désormais plus positivement l'accord commercial entre l'UE et quatre pays latino-américains du Mercosur.



Le président français, qui s'exprimait devant la presse en marge du sommet des chefs d'Etats précédant la COP30 à Belem au Brésil, s'est dit "plutôt positif" quant à la possibilité d'accepter ce traité de libre-échange, tout en affirmant rester "vigilant".



Des déclarations suivies quelques heures plus tard par celles de la ministre française de l'Agriculture (issue de LR) Annie Genevard, pour qui les garanties obtenues par la France pour protéger ses cultivateurs et éleveurs ne sont pas encore suffisantes.



- "Reniement" -



"Les lignes rouges de la France sont connues depuis le départ (...) Et aujourd'hui, même s'il y a des avancées, le compte n'y est pas", a-t-elle dit dans un message posté sur X.



A gauche comme à droite, une grande partie de la classe politique a de nouveau martelé vendredi que cet accord devait être "rejeté", s'indignant des propos d'Emmanuel Macron.



Pour le puissant syndicat agricole FNSEA, la position du chef de l'Etat est "un reniement total".



Après avoir affirmé "sa ferme opposition" à cet accord, le président se dit désormais plutôt enclin à l'accepter, depuis le Brésil, "au cœur du territoire de nos concurrents agricoles", a réagi Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, dans un message sur X.



"En choisissant ce moment et ce lieu pour tendre la main au Mercosur, le Président de la République signe sa rupture avec l'agriculture française", prévient-il, dénonçant un "affront".



"Nous ne laisserons pas brader notre modèle, nos emplois ni notre souveraineté. Nous serons combatifs, avec le soutien des Français, pour refuser un accord qui sacrifierait notre agriculture sur l’autel d’une mondialisation sans règles", ajoute-t-il.



Même son de cloche chez les autres grands syndicats. Pour Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination rurale, "le Mercosur, c'est la mort de l'agriculture".



Historiquement opposée aux accords de libre-échange, la Confédération paysanne dénonce "une trahison".



"Il nous avait dit, la main sur le coeur, au Salon de l'agriculture, qu'il s'opposerait à cet accord. C'était sa responsabilité d'aller chercher le soutien des autres Etats membres pour trouver une minorité de blocage. On est plus qu'en colère", a déclaré à l'AFP un de ses porte-parole, Stéphane Galais.



Cet accord, sur la table depuis des décennies mais signé fin 2024, doit permettre à l'UE d'exporter davantage de voitures, machines, vins... en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay. Mais il facilitera aussi l'entrée de bœuf, volaille, sucre, miel... via des droits de douane réduits.



- "Plan social" -



Emmanuel Macron a cité jeudi l'obtention par la France de clauses de sauvegarde renforcées censées préserver les produits agricoles européens en cas de brusque hausse des importations ou baisse des prix liées à l'importation de produits latino-américains.



Mais pour tous les syndicats sectoriels français, ces clauses ne protègent en rien d'une distorsion de concurrence liée à des normes environnementales et sanitaires moins exigeantes en Amérique du Sud.



Cet accord, décrié aussi par une majorité de la classe politique française, intervient alors que de nombreuses filières agricoles sont en souffrance, comme l'élevage bovin: aujourd'hui, les importations d'aloyaux venues du Mercosur arrivent déjà à des coûts inférieurs de 18% à 32%, selon l'Institut de l'élevage.



Le patron de la FNSEA appelle vendredi "les eurodéputés français à faire bloc pour s’opposer à cet accord", dont la Commission européenne a lancé le processus de ratification.



Emmanuel Macron "valide un plan social qui ne sera pas qu'agricole, mais ira bien au-delà. Et demain, je ne sais pas qui entretiendra nos territoires", a dit Véronique Le Floch vendredi à l'AFP. "Ces clauses de sauvegarde, on n'en veut pas. Il faut sortir de l'agriculture de ces accords de libre-échange. C'est tout".



Parmi les "lignes rouges" citées par la ministre française de l'Agriculture, figurent l'obtention de clauses de sauvegarde "opérationnelles", mais aussi des "mesures miroirs" garantissant que les produits respectent les mêmes normes, avec des "contrôles renforcés" sur les produits importés.



A l'issue d'une rencontre entre le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la présidence brésilienne a indiqué mercredi qu'ils étaient "disposés à signer" l'accord lors du sommet du Mercosur, le 20 décembre à Rio de Janeiro.

