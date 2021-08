Mercato: pour Mbappé et Ronaldo, ça chauffe!

Paris, France | AFP | vendredi 27/08/2021 - Entre Kylian Mbappé auquel le Real Madrid a proposé 180 millions d'euros, et Cristiano Ronaldo qui a fait ses adieux à la Juventus, les deux gros feuilletons de la fin du mercato, prévue mardi à minuit, se sont animés vendredi, sans trouver de dénouement.



Mercredi, le Paris SG a décliné la première offre madrilène d'environ 160 M EUR. "Pas suffisant", a tranché le directeur sportif Leonardo.



Une relance de 20 M EUR supplémentaires plus tard, le club serait "prêt à lâcher" son joyau de 22 ans, titre le quotidien sportif L'Équipe.



La proposition de 180 M EUR (dont 10 M EUR de bonus) formulée jeudi par la "Maison blanche" fait réfléchir les dirigeants parisiens, s'accordent à dire les journaux des deux côtés des Pyrénées.



En l'absence d'un "non" clair, tous y voient le signe que Mbappé va bientôt s'engager pour le Real, "dimanche ou lundi" pour Marca.



L'attaquant star est "sur le point" de signer, titre le quotidien le plus vendu d'Espagne, qui livre des détails sur la fête en train de se préparer pour l'accueillir.



Vendredi matin, le joueur s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers, rapporte Le Parisien.



Le PSG "n'a pas changé" sa position



"Il faut rester tranquille et attendre", a déclaré jeudi Emilio Butragueño, le directeur des relations institutionnelles du Real, après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions.



Au même moment, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a assuré que sa position n'avait "pas changé".



Le PSG veut conserver Mbappé, qu'il rêve d'aligner aux côtés de Lionel Messi et Neymar, au sein d'un trio offensif déjà envisagé comme l'un des plus talentueux de l'histoire.



Mais depuis des mois, les négociations achoppent autour de la prolongation de son contrat expirant en juin 2022.



Ces discussions, qui traînent, font planer la menace d'un départ l'été prochain sans contrepartie financière pour le PSG, qui a déboursé 180 M EUR en 2017 pour s'offrir l'attaquant.



En récupérant de l'argent, le club de la capitale peut avancer sur le dossier de son successeur, ou compenser les énormes pertes liées à la pandémie du Covid-19 ces 18 derniers mois.



L'attaquant international brésilien d'Everton Richarlison a été mentionné par les médias comme un potentiel successeur, mais le club anglais "ne compte pas le vendre", a déclaré vendredi l'entraîneur Rafael Benitez.



Et si le PSG tentait Cristiano Ronaldo ? "On n'a aucune discussion avec lui", a balayé Al-Khelaïfi.



La légende portugaise s'apprête à tirer un trait sur son chapitre de trois saisons à la Juventus Turin, à un an de la fin de son contrat.



United en course



Il n'a d'ailleurs pas pris part à l'entraînement de vendredi matin.



"Il n'a plus l'intention de jouer avec la Juventus, a confirmé l'entraîneur des Bianconeri Massimiliano Allegri. Il faut remercier Ronaldo pour ce qu'il a fait, y compris comme exemple pour les jeunes. Mais il faut avancer."



Le quintuple Ballon d'or, 36 ans, a l'esprit tourné vers l'Angleterre.



Manchester City apparaissait comme sa préférence N.1 selon les médias, mais en conférence de presse, l'entraîneur des "Citizens" Pep Guardiola a tempéré les rumeurs qui l'annonçaient très proche du club.



"Cristiano décidera où il veut aller, pas Manchester City ou moi-même. Maintenant, cela semble encore loin", a déclaré l'Espagnol.



Pourtant, CR7 pourrait se retrouver proche de lui, puisque Manchester United est entré dans la course pour le recruter.



Ronaldo connaît bien les "Red Devils", pour lesquels il a joué entre 2003 et 2009.



"Cristiano est une légende du club, c'est le plus grand joueur de tous les temps, si vous voulez mon avis", a estimé vendredi le manager mancunien Ole Gunnar Solskjaer.



"Nous avons toujours eu un bon contact. Je sais que Bruno (Fernandes, son coéquipier en sélection portugaise, ndlr) lui a parlé aussi. Il sait ce qu'on pense de lui. S'il part de la Juventus, il sait que nous sommes là", a poursuivi le dirigeant norvégien.



Les dirigeants turinois espèrent récupérer entre 25 et 30 M EUR pour la superstar.