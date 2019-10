Mer du Japon : 60 Nord-Coréens secourus après une collision avec un patrouilleur nippon

Tokyo, Japon | AFP | lundi 07/10/2019 - Soixante membres d'équipage d'un bateau nord-coréen ont été secourus lundi après une collision dans la mer du Japon entre leur navire et un patrouilleur de l'Agence japonaise de la pêche, selon un bilan rapporté par les médias nippons.



Plus tôt dans la journée, les garde-côtes nippons avaient indiqué à l'AFP que le bateau nord-coréen, supposé être une embarcation de pêche, avait chaviré après la collision et qu'une vingtaine de membres de son équipage étaient tombés à la mer.

L'accident, dont les circonstances demeurent imprécises à ce stade, s'est produit à quelque 350 km au nord-ouest de la péninsule de Noto (centre-ouest du Japon), c'est-à-dire dans la Zone économique exclusive (ZEE) de l'archipel nippon, qui s'étend jusqu'à 200 milles marins (370 km) de son littoral.

Le patrouilleur Okuni s'était approché du bateau nord-coréen pour l'enjoindre de faire demi-tour, a déclaré aux médias un responsable de l'Agence japonaise de la pêche, Satoshi Kuwahara.

Quand des bâtiments étrangers opèrent illégalement dans la ZEE japonaise, les navires de surveillance nippons envoient généralement des messages d'avertissement, audio ou visuels, et peuvent aussi tenter de les repousser avec un canon à eau, a expliqué M. Kuwahara.

Les 60 membres d'équipage secourus ont été conduits jusqu'à un autre bateau nord-coréen qui se trouvait dans une zone voisine, selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

L'accident n'a fait pas de blessé du côté japonais, toujours selon les médias nippons.

"Nous allons continuer à agir de manière résolue pour empêcher des opérations illégales de bateaux étrangers dans la ZEE de notre pays", a réagi lundi le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui s'exprimait devant le Parlement.

Les patrouilles dans ces eaux ont été renforcées ces dernières années par l'Agence de la pêche et les garde-côtes japonais, en réaction à la multiplication des cas de pêche illégale par des embarcations nord-coréennes.

De nombreux pêcheurs nord-coréens s'aventurent dans la mer du Japon pour tenter de satisfaire les objectifs de prises fixés par le régime de Pyongyang, selon des experts. Mais leurs embarcations, souvent frêles et vétustes, connaissent régulièrement des pannes mécaniques ou de carburant.

L'an dernier, 225 d'entre elles se sont échouées sur les côtes de l'archipel nippon, un record, selon les garde-côtes. Il arrive que des membres d'équipage soient retrouvés morts à bord, d'où leur surnom de "bateaux fantômes" donné par les médias japonais.