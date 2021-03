Menghini expose sa tendre Polynésie

TAHITI, le 8 mars 2021 - L'artiste Benilde Menghini présente son travail de l'année à la galerie des Tropiques. Elle montre ce qui l'inspire depuis 30 ans : La Polynésie, les couleurs, les gens et notamment les vahine, la vie.



" Je fais de la peinture figurative ", décrit Benilde Menghini, en pointant du doigt ses nouveautés exposées à la galerie des Tropiques. " Et depuis 30 ans, ce qui m'inspire c'est la Polynésie, le gens, les personnages féminins notamment, les couleurs, les scènes de vie d'ici ", poursuit-elle.



Elle invente des situations sur la base de ce qu'elle observe car elle ne photographie pas ses sujets. Elle reprend des gestes, des poses, des échanges entre deux personnes. Voilà un an qu'elle utilise de plus en plus de couleurs. " Avant, mes toiles étaient un peu plus uniformes dans les tons ", admet-elle.



Elle aime les couleurs, toutes les couleurs, insistant sur une teinte en particulier ou une autre en fonction des moments, de ce qu'elle ressent lorsqu'elle œuvre, pinceau à la main.



Elle a réalisé des peintures à l'huile, a posé un fond coloré tantôt vert, tantôt bleu, tantôt ocre avant de passer au dessin de ses héroïnes du quotidien. " Rien n'est jamais calculé ou anticipé ", assure-t-elle.



Lorsqu'elle se lance sur une toile blanche, elle ne sait jamais ce qu'il en adviendra au préalable. " J'ai seulement une idée de l'attitude des personnages. " En général, elle démarre toujours plusieurs tableaux en même temps et les compose en parallèle.



Elle se laisse aller pour trouver de la sérénité. " Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à exprimer quelque chose en particulier. Je veux seulement me sentir bien ." Elle tient à ressentir et faire ressentir de la quiétude.



Quitter Venise, terre natale



Benilde Menghini est née en Italie. Elle a suivi des études en architecture et beaux-arts à Venise. Mais assez tôt, elle a eu envie de quitter sa terre natale. " Je ne connaissais pas la Polynésie, j'avais seulement envie de partir. "



Elle a choisi le fenua pour destination par hasard. Elle a croisé sur son chemin des personnes lui parlant un jour de ces archipels lointains. Elle a pris la direction de Tahiti qu'elle a découvert en 1985 et dont elle n'est jamais partie. Elle a passé plus de la moitié de son existence dans ce coin du monde, à peindre. Son atelier est installé à Mahina.



Elle a travaillé en parallèle, effectuant de la décoration. La peinture, elle, est une passion. Elle y consacre plus ou moins de temps chaque jour. " C'est une passion, quelque chose qui fait partie de moi. "



Son style est figuratif et les techniques utilisées sont principalement l'huile et l'aquarelle, plus rarement l'acrylique. Les formats sont différents. Elle peut proposer de grandes dimensions. Les supports préférés pour les tableaux sont les toiles, parfois le bois. Elle prend également du plaisir à peindre sur des vases en céramique ou en verre.



Un univers tendre, de grâce et de douceur



Ses toiles parlent d'un univers tendre, plein de quiétude et d'élégance. Les scènes, personnages et couleurs témoignent de la vie polynésienne, capturant avec bonheur la lumière et remplissant l'espace dans un jeu de transparence subtil.



Son pinceau sculpte les drapés, révèle formes et transparences. Elle joue, subtilement, sur les contrastes et textures, réalise des tableaux tout en nuances, insère de sensibles motifs, créant une harmonie à la fois réelle et hors du temps.



Ses personnages féminins semblent éternels, empreints d'une certaine insouciance. Elle crée des œuvres qui révèlent la grâce et la douceur de son monde.