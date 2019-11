Menace de grève sur le voyage des Miss

Tahiti, le 14 novembre 2019 - Sans réintégration des quatre ex-employés licenciés de l’Intercontinental Moorea, la confédération O Oe to oe Rima a mis sa menace à exécution et déposé hier matin un nouveau préavis de grève auprès de la direction de l’hôtel. Le mouvement social doit débuter mercredi matin, jour de l’arrivée des candidates à Miss France à l’Intercontinental Moorea.



La confédération O Oe to oe Rima a mis sa menace à exécution. Sans accord de réintégration des quatre employés licenciés de l’Intercontinental Moorea après le classement sans suite de l’enquête pénale pour “viol” les concernant, un préavis de grève a été déposé hier matin auprès de la direction de l’établissement. Le préavis comporte trois points de revendications, dont le principal porte sur la demande de réintégration et d’indemnisation des quatre ex-salariés.



“Nous exigeons la réintégration des quatre salariés avec effets immédiat, une indemnité pour préjudice moral, une prise en charge des frais d’honoraires de l’avocat durant toute la procédure entamée et future et la prise en charge des dommages et intérêts pour l’ensemble des salariés pendant toute la période du conflit”, précise le préavis de grève dans son premier point. Les deux autres points du préavis portent sur la “restructuration de l’encadrement de l’entreprise” et “l’avancement et le reclassement du personnel”.