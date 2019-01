Melodia : un concert rap et électro contre l'ICE ce samedi à Faa'a

PAPEETE, le 30 janvier 2019 - Melodia ce sera ce samedi 2 février dès 17h à Vaitupa, Faa'a. Ce grand concert enchaînera les prestations de rappeurs et DJ locaux à destination des jeunes de Tahiti, alliant la musique à la sensibilisation sur le fléau de l'ICE.



Le concert Melodia est organisé par l’association Hotuarea Nui (représenté par Yannick Tevaearai) et Polynesia Agency (représenté par Wilfred Johnston). L'événement aura lieu ce samedi 2 février à Vaitupa sous le grand chapiteau communal de faa’a de 17h à 23h. La manifestation est ouverte à tous et sans alcool.



L'entrée coûtera 1500 francs, l’ensemble des bénéfices serviront à mettre en place des actions pour les jeunes de Faa’a.



Lors de ce concert, les rappeurs locaux avec des DJs les plus en vogues joueront pour la jeunesse de Faa’a. Un campus de prévention sera installé, pour sensibiliser un maximum de jeunes aux problèmes de l'ICE et d’autres thématiques avec la direction de la santé. C’est la première fois qu’il y a une soirée de ce type à Faa’a, alliant musique et prévention.



Rendez-vous ce samedi 2 février pour un événement haut en couleur. Le dress code : jaune !