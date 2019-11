Melissa Taper et Alizé Belrose s'imposent au Tournoi international

Tous les favoris ont passé sans encombre les phases de poule samedi et se sont retrouvés pour les finales qui étaient programmées dimanche.



En simple dame, la finale a opposé Heimoe Wong à Melissa Taper. Il n'y aura pas eu de match entre la jeune tahitienne et l'expérimentée australienne. Cette dernière l'emporte facilement quatre sets à zéro.



Chez les hommes la finale a opposé les deux derniers champions du Pacifique sud : Alizé Belrose, médaillé d'or en 2015 en Papouasie Nouvelle-Guinée et Yoshua Shing sacré aux Jeux de Samoa en 2019. Il a fallu cinq sets au Tahitien pour venir à bout de son adversaire vanuatais. “Il était bien plus en forme que moi, mais j'ai été plus malin que lui”, a expliqué Alizé Belrose à l'issue de la finale.



En double dame, la victoire est revenue à la paire de Raiatea Heimoe Wong/Tevahinehau Te Ping. Chez les hommes c'est la paire Shing/Bydhir qui s'est s'imposée. Et en double mixte c'est la paire australo-tahitienne, composée de Melissa Taper et de Bydhir Carnet qui a remporté le tournoi.