Meleana se prépare au World Championships performing arts

TAHITI, le 7 juin 2022 - En juillet, Meleana Tutairi, 13 ans et demi, participera au World Championships performing arts, le concours international des arts de la scène. En 2021 déjà, elle avait participé à cet événement organisé alors en ligne à cause du Covid.



À 13 ans et demi, Meleana Tutairi, est déjà une habituée de la scène. Elle a en effet démarré à l’âge de 8 ans avec l’émission Pakikids diffusée sur TNTV. Sa mère Lucienda raconte : " elle avait vu la publicité à la télévision et m’a demandée de l’inscrire. Je l’avais prévenue que cela n’était pas facile, qu’elle pouvait gagner bien sûr, mais aussi perdre ". Elle a insisté. Elle était arrivée en demi finale à l’événement. " J’étais triste, se rappelle Meleana Tutairi, mais ça m’a donné envie de continuer ! J’aime être sur scène pour partager ma passion. "



Sa passion, c’est la musique. Meleana Tutairi chante, " tout le temps et depuis toujours à la maison, comme tout le monde, non ? ". Selon sa mère qui rapporte les propos de professionnels, la jeune fille a "l’oreille musicale". Très tôt, elle a pris des cours de batterie, puis de ukulele. Elle a aussi démarré la danse, le ‘ori tahiti, à l’âge de 4 ans. Aujourd’hui, elle prend des cours de danse contemporaine.



Sur scène, elle a par exemple chanté à l’élection de Miss Tahiti, de Miss Dragon, elle a joué le rôle de Scoubidou, la poupée qui sait tout avec l’école de danse Annie Fayn en 2019.



Etre reconnue à l'international



À l’international, elle a aussi rencontré le succès. Ainsi, en 2019, elle a participé au Prince and Princess pageant à New York.À 11 ans, elle a décroché, le titre de "Junior Ambassador of Tahiti 2020" et a obtenu les félicitations du jury ainsi que trois médailles, une en argent pour le chant accompagné d’un instrument (batterie) et deux en bronze, pour le chant et la batterie au World Championships performing arts (WCOPA), le concours international des arts de la scène organisé en ligne en 2020.



Qualifiée pour la grande finale de cet événement en 2021, elle devait y participer dans les catégories suivantes : danse folklorique, chant, instruments de musique, comédie musicale et mannequinat. Mais elle n’avait pu s’y rendre. Forte de toutes ces expérience, elle a retenté sa chance cette année et a été sélectionnée en mai dernier à Cannes lors du concours Révélation des étoiles. Elle va participer, avec l’équipe de France au WCOPA 2022 qui se déroulera en juillet aux États-Unis (à Disneyland près de Los Angeles).



En participant à des événements internationaux, Meleana Tutairi espère bien avoir des opportunités. En juillet, elle doit d'ailleurs rencontrer un producteur américain. Toutefois, la jeune fille garde les pieds sur terre. Les études restent sa priorité et elle envisage de poursuivre en droit, en médecine ou en commerce.