Meleana Tutairi représente Tahiti aux « JO des talents »

Meleana Tutairi, âgée de 11 ans, représente Tahiti aux virtual World Championship of performing arts, dans les catégories chant, instrumental et mannequin. Créé en 1996 par Griff O’Neil, ancien producteur du concours Miss Univers, le Championnat Mondial des arts de spectacle (WCOPA) est souvent appelé les “Jeux Olympiques des Talents”. Il réunit les meilleurs artistes de plus de 60 pays pour leur donner l’opportunité unique de booster, promouvoir leur carrière à l’échelle internationale. Cette compétition internationale s’adresse aux enfants et adolescents.Si Meleana Tutairi est retenue parmi les finalistes, elle se rendra à la grande finale qui aura lieu à Hollywood en 2021. La jeune fille a déjà brillé dans une compétition similaire, au Prince and Princess pageant, l’année dernière, à New York.Vous pouvez soutenir Meleana Tutairi sur la page Facebook : Virtual 2020 WCOPA