Mehetia Boosie sacrée au tournoi d'Excelsior

Tahiti, le 2 avril 2023 - Mehetia Boosie, 16 ans, s'est imposée, samedi, en finale du tournoi d'Excelsior dans le tableau féminin en 2e série. La native de Raiatea a dominé en deux sets et en un peu moins de deux heures la joueuse de Dragon, Tavero Chung (6-4, 6-2).



Avant le début des championnats de Polynésie de tennis, le tournoi d'Excelsior a rendu son verdict, samedi, dans le tableau féminin en 2e série. Une finale logique qui a opposé deux grandes espoirs de la petite balle jaune au fenua, avec d'un côté, Mehetia Boosie, et de l'autre Tavero Chung. Les deux adolescentes étaient sur la lancée de leur participation, fin février, aux pré-qualifications Asie/Océanie de la Junior Billie Jean King Cup. Et cette sortie sur la scène internationale semble leur avoir fait du bien car le niveau de jeu affichée sur quelques séquences par les deux joueuses étaient remarquables. Néanmoins Mehetia Boosie a été la meilleure samedi, profitant notamment des gros passages à vide de sa rivale.



11 jeux d'affilés pour Boosie



Car le début de match a été totalement en faveur de Tavero Chung. Cette dernière s'est offert les quatre premiers jeux de cette finale. Très incisive sur ses attaques en coup droit, la joueuse de Dragon a placé de belles accélérations pour déstabiliser son adversaire. Mais tout d'un coup, la machine Chung s'est grippée. Plus de fautes au service, plus de fautes commises durant les échanges, l'intéressée s'est littéralement écroulée. Il n'en fallait pas plus à Mehetia Boosie pour revenir dans la partie.



La native de Raiatea allait débuter une folle série de 11 jeux remportés consécutivement. Une série qui lui a permis d'abord d'empocher le gain du premier set, 6-4. Puis dans la seconde manche, Tavero Chung toujours aussi irrégulière allait encaisser un violent 5-0, avant une timide réaction pour ouvrir son compteur. Mais c'est bien Mehetia Boosie, bien plus constante samedi, qui l'a emporté en deux sets et en un peu moins de deux heures de jeu (6-4, 6-2). A noter que le tournoi d'Excelsior connaitra sa conclusion ce mardi avec la finale messieurs 2e série opposant le revenant, Heve Kelley, à Reynald Taaroa.