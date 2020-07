Me François Mestre élu bâtonnier du barreau de Papeete

Tahiti, le 1er juillet 2020 - L’élection du nouveau bâtonnier a eu lieu vendredi soir lors de l’assemblée générale de l’ordre des avocats au barreau de Papeete. Me François Mestre, qui affrontait Me Dominique Bourion, l’a largement emporté. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2021, succédant ainsi à Me Benoît Bouyssié.



Me François Mestre a été élu bâtonnier, vendredi soir, au terme d’une élection qui l’opposait à Me Dominique Bourion. Le nouveau bâtonnier, qui succèdera à l’actuel bâtonnier, Me Benoît Bouyssié, le 1er janvier prochain, a emporté une large victoire en obtenant 79 voix sur les 108 avocats qui ont voté lors de l’élection.



Me Mestre, qui exerce la fonction d’avocat en Polynésie depuis 16 ans, souhaite, tel que son prédécesseur, "poursuivre la défense de la profession et garantir ses conditions d’exercice que ce soit en interne ou vis-à-vis de l’institution judiciaire" : "Ses conditions et son contexte d’exercice ont été rendus difficiles, tant au regard de la crise sanitaire et économique majeure et inédite survenue que d’une certaine dégradation des rapports de la profession avec l’institution judiciaire, qui semble ne plus tenir les avocats pour des auxiliaires de justice, mais davantage comme des usagers de celle-ci".



Pour Me Mestre, il est donc "impératif de restaurer un équilibre dans les relations de la profession avec l’institution judiciaire" afin de "s’inscrire dans un respect mutuel de leur rôle respectif, tendant vers un but commun : une justice au service des usagers". L’avocat précise également que le "travail fourni par le Conseil de l’Ordre, dont le rajeunissement a été bénéfique, doit se poursuivre".