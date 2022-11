Mayotte: visite de Gérald Darmanin fin décembre

Paris, France | AFP | mercredi 30/11/2022 - Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, se rendra à Mayotte fin décembre pour faire un point d'étape sur les engagements du gouvernement, alors que cette île de l'océan Indien sort d'un épisode de violences entre bandes rivales.



Lors de son premier déplacement à Mayotte en août, le ministre "s'était engagé à revenir sur l'île d'ici la fin de l'année afin de faire un point d'étape sur les engagements pris alors (...) Le ministre se rendra ainsi à Mayotte fin décembre et passera à cette occasion le Nouvel an aux côtés des Mahorais et des policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité de la population", selon une communication du cabinet du ministre.



En août, M. Darmanin s'était engagé à pérenniser un quatrième escadron de gendarmerie mobile de 72 gendarmes en appui des effectifs territoriaux, renforcer des actions conduites dans le cadre du plan Shikandra lancé en 2019, financer de la vidéoprotection et les équipements des polices municipales au profit des communes, livrer deux intercepteurs supplémentaires au premier trimestre 2023, et créer entre 2023 et 2027 quatre nouvelles brigades de gendarmerie, rappelle le ministère.



Mayotte a été le théâtre ces deux dernières semaines de violences entre jeunes de quartiers rivaux provoquées par le meurtre de l'un d'entre eux qui ont poussé le gouvernement à envoyer des renforts du Raid, l'unité d'intervention d'élite de la police.



"Face à ce phénomène, on va avoir d'abord une réponse sécuritaire au plus vite, ensuite de coopération mais avec beaucoup de force (avec les Comores), et troisièmement on doit poursuivre le travail en profondeur de réformes sur Mayotte, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui notre situation, nos règles, doivent être adaptées face à la réalité du terrain", avait déclaré le président Emmanuel Macron la semaine dernière, interpellé par des élus de Mayotte lors de sa visite du Salon des maires.



A Mayotte, l'insécurité se nourrit d'une grande pauvreté: 194.000 Mahorais, soit 74% de la population, vivent avec un niveau de vie inférieur à 50% de la médiane nationale, selon l'Insee.