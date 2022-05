Mayotte: un maire condamné à 18 mois de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité

Mamoudzou, France | AFP | mardi 03/05/2022 - Le maire de Chirongui, commune du sud de Mayotte, a été condamné mardi à 10 ans d'inéligibilité, 18 mois de prison avec sursis et 15.000 d'amende pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts et favoritisme, et a été immédiatement démis de ses fonctions.



La présidente du tribunal de Mayotte, Chantal Combo, a en effet prononcé, fait rare, l'exécution provisoire de l'inéligibilité d'Andhanouni Saïd.



"En théorie il ne peut plus exécuter ses fonctions de maire depuis 8H00 ce matin, l'autorité préfectorale sera avisée dès aujourd'hui", précise le procureur Yann Le Bris, qui avait requis cette peine complémentaire.



M. Saïd (LR), élu en 2020, est également interdit d'occuper tout emploi public pendant 5 ans.



La justice le soupçonnait notamment d'avoir payé avec le budget de la commune deux déplacements en métropole et à Madagascar entre septembre 2020 et début 2021, dont l'utilité professionnelle n'a pu être établie.



Les voyageurs qui l'ont accompagné en métropole ont par exemple été remboursés par la commune de billets d'avion, alors qu'ils avaient déjà été payés par la commune, et de nuitées d'hôtel qui n'ont jamais été réglées.



Il était également reproché à M. Saïd d'avoir recruté à la mairie des proches, notamment sa fille, vendeuse de profession, comme assistante de direction, et un ami, âgé de 68 ans, comme garde du corps.



L'élu était aussi jugé pour diverses infractions à la législation sur les marchés publics, attribués frauduleusement à des soutiens de sa campagne.



Les différents bénéficiaires de ce système, poursuivis pour recel, ont été condamné à des amendes pour un montant total de 140.000 euros, réparties en peines d'amende et jours-amende.

