Mauvais remake de Bonnie and Clyde à la barre

PAPEETE, le 16 août 2019 – Un couple de délinquants très singulier s’est retrouvé vendredi après-midi en comparution immédiate, chacun pour une affaire différente. Le mari « au casier judiciaire de trois pages » est reparti à Nuutania pour trafic d’Ice. La femme, enceinte et déjà sous le coup d’un mandat de dépôt pour fabrication de faux billets, a écopé de 6 mois ferme supplémentaires pour conduite sans permis en récidive et refus d’obtempérer.



Curiosité assez inédite vendredi après-midi en comparution immédiate au palais de justice de Papeete. Un couple pour le moins déconcertant a été présenté à la barre du tribunal correctionnel, chacun jugé pour une affaire différente…



La femme tout d’abord, Diane Poroi, âgée de 26 ans et sous le coup d’un mandat de dépôt pour trafic de faux billets. Enceinte de plusieurs mois, elle était jusqu’ici autorisée à rester en liberté à la suite d’un malaise lors de son transfert à la prison de Nuutania. Problème, mercredi dernier, dans le quartier de la Mission à Papeete, elle a croisé les policiers de la DSP alors qu’elle roulait sans permis et surtout sans ceinture. A la vue des agents, la jeune femme a tenté de cacher son visage et pris la fuite en fonçant se réfugier chez un oncle. Les policiers l’ont poursuivi sirènes hurlante dans Papeete, pour finir par la cueillir chez l’oncle en question.



A la barre, à quelques mètres de son mari entravé dans le box des accusés, Diane Poroi a pourtant démenti la totalité des faits reprochés. Elle roulait avec sa ceinture. Elle n’a pas vu les policiers. Elle n’a pas entendu les sirènes. Et elle ne s’est pas rendue compte qu’elle était poursuivie… Son explication pour son arrestation ? Un complot des policiers de la DSP qui l’avaient déjà arrêté par le passé avec son mari.



Déjà condamnée à neuf reprises pour conduite sans permis, la jeune femme n’a pas convaincu les juges et écopé de six mois de prison ferme et de la mise à exécution de son mandat de dépôt pour trafic de faux billets.