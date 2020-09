Maupiti démissionne de la Comcom de Hava'i

Pour le tāvana de Maupiti, nul doute que le retrait de cette commission est "une décision purement politique (…). Je me pose la question de notre légitimité au sein de ce conseil". Woullingson Raufauore assure qu'il a reçu l'arrêté de sa nouvelle délégation ce mardi sans même avoir été consulté. "Cela veut dire que les autres tāvana comme Taputapuatea, Huahine, et Uturoa font leur business entre eux". Et le premier magistrat de Maupiti de revenir sur la réélection de Cyril Tetuanui à la tête de la Comcom fin juillet. Pour lui, ce n'est "pas un hasard" si ses collègues de Huahine, Marcelin Lisan, et de Taputapuatea, Thomas Moutame, s'étaient "entendus" pour que Cyril Tetuanui rempile en échange de deux vice-présidences au SPC. La présidence de la Comcom est effectivement tournante et le tāvana de Huahine devait en prendre les rênes. "Tout cela est calculé d'avance. Vous me donnez la présidence de la Comcom et je vous mets vice-présidents au SPC. C'est un échange", dénonce le tāvana de Maupiti.



Enfin, Woullingson Raufauore regrette que 8 millions de Fcfp de la dotation des équipements des territoires ruraux (DRTR) aient été attribués à Huahine pour le financement de panneaux solaires. "Toutes les communes ont été bien loties, sauf Maupiti", regrette-t-il. Le président de la communauté des communes Cyril Tetuanui est resté injoignable toute la journée de mardi.