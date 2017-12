Maupiti : début des travaux pour la future école élémentaire

MAUPITI, le 5 décembre 2017. La première pierre de la future école élémentaire de Maupiti a été posée vendredi dernier.



Raymond Yeddou, chef des subdivisions administratives des Îles du Vent et des Îles Sous-le-Vent, a représenté le haut-commissaire lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de l’école élémentaire de Maupiti. Moana Greig, inspecteur de l’Éducation nationale, Astair Paheroo, directeur de l’école, ainsi que les enseignants et les responsables de l’entreprise attributaire des travaux étaient aussi présents pour assister à l’évènement.



Ce geste symbolique marque une étape importante dans le cheminement de ce dossier très attendu par la population, le corps enseignant et les élèves.

Raymond Yeddou a salué la coordination et la conjugaison des efforts des services de l’État, du Pays et de la commune dans l’évolution positive de ce projet structurant pour l’île.



Il a également rappelé le soutien entier de l’État à la fois juridique, technique (à travers la mise à disposition de la direction de l’ingénierie publique du haut-commissariat) et financier qui a permis la concrétisation de cette opération dont la livraison devrait intervenir à la rentrée 2019. La reconstruction de l’école représente à ce jour un montant total de 92 millions de Fcfp, financé à hauteur de 95 % par le Fonds intercommunal de péréquation.



La cérémonie s’est poursuivie par la visite des salles existantes et de la salle de classe provisoire, appelée à accueillir une partie des élèves lors de la phase de chantier et ainsi les préserver des désagréments liés aux travaux. Cette classe, qui sera transformée ultérieurement en salle de réunion, ou en bibliothèque, a été financée à hauteur de 80% par l’Etat (DETR).