Mathilde Zampieri, productrice réalisatrice, continue sa lancée



Tahiti le 26 décembre 2022 - À 22 ans, Mathilde Zampieri dirige sa propre boîte de production. Mais la jeune femme s’est d'abord faite connaître comme championne de windsurf. C’est après avoir été au centre de deux documentaires sur sa discipline qu'elle a décidé de passer de l’autre côté de la caméra.



Après avoir connu les devants de la caméra, Mathilde Zampieri s’est promis de devenir réalisatrice. Chose faite en octobre 2022 lorsqu'elle sort son premier court-métrage, Deux Sœurs. Actuellement, la jeune femme de 22 ans prépare un documentaire sur l'île de Raiatea, accompagnée de la réalisatrice Jane Belz. Intitulée The Middle Of The Triangle, l’œuvre est toujours en préproduction. Elle montrera sous un nouveau jour, la vie des nouvelles générations vivant sur l'île Sacrée.

Un projet de long-métrage, en partie écrit, attend aussi sur les disques durs de Mathilde Zampieri. Passionnée par la fiction, elle compte bien réaliser son premier long film. Le scénario est presque finalisé, même si la thématique principale du film doit encore rester secrète.



Pourtant, avant ces désirs cinématographiques, le destin de Mathilde lui avait dessiné une tout autre carrière. À l’âge de 9 ans, elle monte pour la première fois sur un windsurf, après que sa famille a décidé de s’installer à Raiatea. La Brestoise se fait rapidement repérer et devient même l’égérie d’Air Tahiti Nui. A 19 ans, elle décroche la troisième place au niveau mondiale chez les juniors de la discipline.

Lâcher la planche pour une caméra Sa mère est infirmière et son père éducateur sportif, métiers n'ayant “vraiment aucun rapport avec le monde cinématographique”, rigole Mathilde. En 2017, elle croise le passage de Colter Johnson, producteur américain. L’homme réalisera deux documentaires sur le windsurf en Polynésie, Meherio et Vahine i te moana. La jeune fille occupera une place centrale dans les scénarios. “J’étais toujours devant la caméra. J’ai commencé à être attiré par les métiers de la production après mes expériences de tournages. Le covid est arrivé et les compétitions de windsurf ont été annulées. C’est à partir de là que j’ai commencé à changer de domaine d’activité”, explique la productrice.



Licence d’info-com en poche, Mathilde Zampieri fait ses premiers pas dans le monde cinématographique, en compagnie de Lucid Dream Prod à Tahiti. “J’ai fait un stage de deux mois chez eux. Un jour, ils m’ont proposé de réaliser un clip musical, j’avais carte blanche. J’ai sauté sur l’occasion, c’est le premier projet d’audiovisuel que j’ai porté”, se rappelle la jeune femme.

Inspirée du film Moonlight de Barry Jenkins et d’Euphoria de Sam Levinson, elle reviendra à l’écran avec son court-métrage “Deux sœurs”. Court-métrage qu’elle produira grâce à son propre label, Nevermind production.

Nevermind Films “C’est très simple, pour faire un film, il faut de l’argent. J’ai décidé de financer moi-même mes projets, parce que c’est rare, voire impossible qu’une boîte vienne te proposer un budget de réalisation. Je suis attiré par la fiction, je trouve qu’on en voit peut, contrairement aux documentaires, notamment avec le Fifo (festival international du film documentaire océanien)”, soutient Mathilde Zampieri. L’artiste propose ses services aux particuliers et aux entreprises, depuis qu’elle a créé son agence de production en 2021. Ces rentrées d’argent lui permettent de se lancer dans des projets plus ambitieux. Sa petite entreprise n’embauche aucun salarié à l’année. Mathilde fait appel à des prestataires de services pour l’aider dans ses tournages.



“Je vends des photos, des petits métrages, récemment Apple m’a même racheté une photo”, révèle-t-elle humblement. Je trouve que c’est hyper formateur de gérer soi-même sa maison. Ça oblige à garder les pieds sur terre, je ne vais pas me lancer dans quelque chose si au niveau finance, c’est impossible”, confie la productrice. Actuellement à Paris, la jeune femme, devrait s’envoler pour New York puis la Norvège courant janvier. “J’ai des projets personnels et professionnels pour ma boîte. J’ai la chance d’être ambassadrice d’Air Tahiti Nui. Je n’ai pas à payer mes vols du fenua à la métropole”, se réjouit modestement Mathilde. La compagnie aérienne avait repéré la sportive alors qu’elle entamait à peine les compétitions de windsurf. Aujourd’hui, Air Tahiti Nui reste partenaire de ses projets artistiques.



“Je trouve qu’il y a une bonne vague de renouveau dans le monde cinématographique. De mon point de vue, les jeunes se mobilisent de plus en plus”, conclut Mathilde.

Rédigé par Guillaume Marchal le Lundi 26 Décembre 2022 à 17:15 | Lu 525 fois